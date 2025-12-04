Hrnjić: Ministarstvo je sve provedbene akte donijelo u skladu sa Zakonom

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić održao je danas u sjedištu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu sastanak s predstavnicima poljoprivrednika u Federaciji BiH na kojem se razgovarano o aktuelnoj problematici koja se odnosi na provođenje pravilnika o poticajima, saopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Na sastanku je istaknut problem tumačenja određenih odredbi ovih podzakonskih akata koji se između ostalog odnose na obavezu dostavljanja fiskalnog računa u svrhu ostvarivanja prava na određeni poticaj.

Ministar Hrnjić je poručio da je Ministarstvo otvoreno prema poljoprivrednicima kao što je i do sada bilo.

Tokom sastanka je dogovoreno da će se u narednom periodu u tješnjoj saradnji sa poljoprivrednicima raditi na uklanjaju eventualnih nedostataka koje su poljoprivrednici uočili prilikom njihove primjene.

- Potpuno smo otvoreni, dogovorili smo jednu intenzivniju komunikaciju između Ministarstva i poljoprivrednika kako ne bismo slučajno došli u nekakve probleme koji su se možda do sada mogli vidjeti na terenu. Drugi zahtjev poljoprivrednika je faktički ukidanje Pravilnika o ruralnom razvoju. To je vrlo kompleksan zahtjev. Moram kazati da se tu ne radi o problemima poljoprivrednika u Federaciji već da su u pitanju pojedinačni slučajevi – kazao je ministar Hrnjić.

Na sastanku je istaknuto da je, kad je riječ o ruralnom razvoju, bilo 1.800 zahtjeva za poljoprivredne mašine te da od tog broja, za njih 29 do sada u obradama nisu dostavljeni fiskalni račun. Naglašeno je da je shodno Pravilniku fiskalni račun potrebno dostaviti.

- Bitno je napomenuti da je Federalno ministarstvo sve provedbene akte donijelo u skladu sa Zakonom, da su prošli javnu raspravu, dobili potrebna mišljenja i saglasnosti svih relevantnih institucija, pa tako i Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH. Prema tome, ove akte ne donosi ministar. Da li su ti akti zakoniti ili ne kao što poljoprivrednici tvrde, odredit će nadležne institucije u ovoj zemlji. Kad je riječ o tumačenju odredbi pravilnika, poljoprivrednici imaju svoje razmišljanja, struka ima svoje. O tome ne odlučujem ja nego instance koje obrađuju zahtjeve. Bitno je napomenuti da poljoprivrednici imaju pravo tražiti svoja prava i u žalbenim postupcima, ali isto tako i pred sudovima u Federaciji ukoliko smatraju da ova mjera nije provedena na zakonit način – rekao je ministar Hrnjić.

Predstavnici poljoprivrednika su tokom sastanka ukazali na određene probleme sa kojima se suočavaju u praksi, ali i naglasili da ih treba rješavati kroz redovnu komunikaciju s Ministarstvom, a sve s ciljem veće i bolje poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH.