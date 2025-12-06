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STATISTIKA

U oktobru broj turista u BiH veći za dva posto u odnosu na oktobar lani, a broj noćenja za 5,8 posto

Turistima je u oktobru 2025. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.992 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje

U oktobru broj turista u BiH veći za dva posto u odnosu na oktobar lani. Fena

FENA

6.12.2025

U Bosni i Hercegovini u oktobru 2025. godine turisti su ostvarili 186.275 posjeta, što je manje za 11,3 posto u odnosu na septembar 2025. i za dva posto više u odnosu na oktobar 2024. godine. Turisti su u oktobru ove godine ostvarili 373.806 noćenja, što je manje za 11,4 posto u odnosu na septembar 2025. i za 5,8 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista je 29,5% dok je 70,5% učešće stranih turista. Broj noćenja domaćih turista manji je za 9,4% u odnosu na septembar 2025. i veći za 9,6 u odnosu na oktobar 2024. godine.

Broj noćenja stranih turista u oktobru bio je manji za 12,2 posto u odnosu na septembar 2025. i veći za 4,3 posto u odnosu na oktobar 2024. godine.

U oktobru 2025. godine, u strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske sa 12 posto, zatim iz Srbije sa 10,7 posto, Slovenije sa 8,2 posto, te Turske sa 7,7 posto. Slijede turisti iz Kine s 5,4 posto, SAD-a s 4,8 posto, Njemačke s 4,7 posto, te Crne Gore s učešćem od četiri posto. Turisti iz Francuske i Italije ostvarili su po 3,3 posto, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska ostvarili po 2,6 posto noćenja.

Te zemlje zajedno čine (suma navedenih) 69,3 posto ukupnog broja noćenja, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili preostalih 30,7 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Turistima je u oktobru 2025. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.992 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 1,2 posto više u odnosu na oktobar 2024. godine.

Također, u oktobru ove godine u BiH bilo je dostupno 47.296 raspoloživih kreveta što predstavlja povećanje od 3,3 u odnosu na isti mjesec lani.

# TURISTI
# STATISTIKA
# TURIZAM
# BIH
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