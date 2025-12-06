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STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS

Radončić na novom gradilištu: Krećemo u nove investicijske poslove, ne slušajte političare ublehe i crne kravate

Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta

Fahrudin Radončić na novom gradilištu. Instagram

S. S.

6.12.2025

Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić javio se danas putem Instagrama sa gradilišta gdje kompanija Avaz Estate d.o.o. Sarajevo gradi veliki stambeno-poslovni kompleks Horizont Residences.

Ranije su iz ove kompanije kazali da "Horizont Residences donosi potpuno novu filozofiju stanovanja, gdje su udobnost, sigurnost i prirodno okruženje stavljeni u prvi plan".

Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta. 

Stambeno-poslovni kompleks u izgradnji nalazi se u ulici Džemala Bijedića, tik uz hotel Radon Plaza.

Radončić je u obraćanju putem Instagrama kazao da bi projekat mogao biti završen u naredne dvije do tri godine.

- Sada krećemo u nove investiticijske poslove. Poenta je u tome, ne slušajte političare ublehe i crne kravate, držite se novih vrijednosti i to je ono što BiH, naše građevinare i naš cijeli sistem gura naprijed.

# FAHRUDIN RADONČIĆ
# AVAZ ESTATE
# HORIZONT RESIDENCES
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