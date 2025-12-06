Radončić na novom gradilištu: Krećemo u nove investicijske poslove, ne slušajte političare ublehe i crne kravate

Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić javio se danas putem Instagrama sa gradilišta gdje kompanija Avaz Estate d.o.o. Sarajevo gradi veliki stambeno-poslovni kompleks Horizont Residences.

Ranije su iz ove kompanije kazali da "Horizont Residences donosi potpuno novu filozofiju stanovanja, gdje su udobnost, sigurnost i prirodno okruženje stavljeni u prvi plan".

Horizont Residences prostire se na ukupnoj površini od 42.000 m²,. a čini ga sedam moderno dizajniranih zgrada koje će sadržavati ukupno 401 stambenu jedinicu, poslovne prostore te 998 podzemnih garažnih mjesta.