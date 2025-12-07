Poznato kada je isplata penzija za novembar

Penzije za novembar, u ukupnom iznosu od 168.000.000 KM, penzionerima u Republici Srpskoj bit će isplaćene u ponedjeljak, 8. decembra.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske podsjećaju da će krajem decembra biti isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija na vrijeme primila mjesečna primanja zbog praznika.

- Vlada Republike Srpske početkom 2026. godine, prateći makroekonomska kretanja, u skladu s opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju, izvršiće redovno usklađivanje penzija i donijeti odluku o njihovom usklađivanju - naveli su iz ministarstva.

Redovno usklađivanje penzija već je izvršeno početkom ove godine, a odlukom Vlade RS augustovska penzija je dodatno uvećana. Na godišnjem nivou, za isplatu penzija potrebno je oko dvije milijarde KM.

Ukupan broj korisnika Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO RS) iznosi 294.000, a prosječna penzija za puni staž osiguranja je 981 KM, što predstavlja 63,01 posto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Prema najnovijim podacima za decembar 2025., minimalna penzija u entitetu iznosi oko 330 KM.