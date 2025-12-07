Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopćilo je da su ekonomije evropskih zemalja od 2022. do 2025. godine izgubile do 1,6 biliona eura zbog antiruskih sankcija.

- Posljednjih godina Rusija je izložena mjerama ekonomskog pritiska sa strane zapadnih zemalja. Uprkos tome, ruska ekonomija pokazala je visok stepen otpornosti i prilagodljivosti i nastavila siguran rast. Postalo je očigledno da jednostrane prinudne mjere nanose težak udarac samim inicijatorima - navodi se u saopštenju povodom zasjedanja Generalne skupštine UN posvećenog Međunarodnom danu borbe protiv jednostranih prinudnih mjera.

U saopštenju se dodaje da je Moskva uvjerena da takva sredstva pritiska ozbiljno ometaju formiranje pravednog i ravnopravnog policentričnog svjetskog poretka.

- Takve mjere služe kao jedan od glavnih instrumenata neokolonijalne politike kolektivnog Zapada. Njen cilj je jasan – zadržati izmičuću dominaciju, lišiti zemlje Svjetske većine prava na samostalan politički izbor i usporiti njihov tehnološki i industrijski razvoj - istakli su u MID-u.

Također je navedeno da će Moskva, zajedno sa odgovornim članicama Svjetske većine, nastaviti da se bori protiv nezakonitih jednostranih mjera i drugih oblika neokolonijalizma.

Zapad je pojačao ekonomski pritisak na Rusiju zbog događaja u Ukrajini, što je dovelo do rasta cijena električne energije, goriva i hrane u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.