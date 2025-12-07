Krnjić: RS će do kraja godine dugovati FBiH oko 120 miliona KM, decembarske penzije će isplatiti s novcem FBiH

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na posljednjoj sjednici nije usvojio izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je blokirano raspoređivanje carinika i otvaranje novog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Predsjedavajući UO UIO, Srđan Amdižić, optužio je FBiH za blokadu, dok član UO iz reda eksperata, Zijad Krnjić, tvrdi da se radi o pokušaju rada mimo propisanih pravila i istovremeno upozorava na ogroman dug RS u raspodjeli prihoda.

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO kojeg imenuje Vlada FBiH, pojasnio je u emisiji "Istraga sedmice" kod Avde Avdića na televiziji Hayat razloge zbog kojih nije podržao izmjene Pravilnika.

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- Mi smo dobili u ponedjeljak poziv za sjednicu s namjerom da se otvori granični prijelaz u Gradišci. Ne može se to tako raditi u UO, mimo propisanih pravila - kazao je Krnjić.

Krnjić je kritikovao i rad Upravnog odbora UIO, navodeći da je održano samo tri sjednice od 12 koje su morale biti održane, a sve zbog predsjedavajućeg Upravnog odbora.