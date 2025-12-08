Krišto: Granični prijelaz Gradiška se otvara kao privremeni granični prijelaz

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je danas u Sarajevu da se novi granični prijelaz Gradiška otvara kao privremeni granični prijelaz.

- Mi smo na instituciji Vijeća ministara BiH dobili odobrenje, odnosno rješenje o otvaranju privremenog graničnog prijelaza u Gradišci. Nositelj svih aktivnosti - tehničkih, organizacijskih i ostalog, je Uprava za neizravno oporezivanje. Upoznata sam od direktora da su radili nekoliko sjednica Upravnog odbora kako bi dali suglasnost na Pravilnik o sistematizaciji. Oni će to uraditi, prije ili poslije - navela je Krišto.

Kazala je da se on sad otvara kao privremeni granični prijelaz, te da će se institucije staviti na dispoziciju da on profunkcionira u punom kapacitetu.

- Sve ostalo ide temeljem sporazuma, znači da se granični prijelaz uvede u sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, gdje će se odrediti kategorija i na koji način će on biti kao dio tog sporazuma, kao stalni granični prijelaz. Za sad, sve dok se on otvara na privremenoj osnovi, bit će otvoren još ovaj raniji prijelaz - navela je Krišto.

Dodala je da će se ostale stvari regulirati sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

- Mislim da se i to uporedo radi i da će vrlo skoro, što se tiče barem povjerenstva s jedne i s druge strane, misleći na BiH i Republiku Hrvatsku, biti to gotovo usuglašeno - kazala je Krišto.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da će, po njegovim informacijama, biti otvorenje graničnog prijelaza Gradiška.

- Želim naglasiti da je još prije dvije, tri godine most koji je sagrađen iz resora kojim upravljam, bio spreman, ali smo dali samo tada građevinsku upotrebu tog mosta kako bi se radila priključna cesta i od tada čekamo. Nekoliko rokova je probijeno. Napokon imamo priliku da se to stavi u funkciju. Očekujem da će biti otvoren prijelaz i, prvi put, i most koji čeka već nekoliko godina - kazao je Forto.