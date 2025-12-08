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ODRŽANA GALA VEČER

Ambasada SAD u BiH: SAD s ponosom podržavaju napore AmChamBiH-a da otvara nova radna mjesta

Inovacije, napredak i odgovorne poslovne prakse američkih firmi čine Sjedinjene Američke Države partnerom broj jedan u svijetu

Sa održane Gala večeri - Avaz
Dnevni avaz
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A. O.

8.12.2025

Zamjenik šefa Misije Daniel Koski prošle sedmice je učestvovao na AmChamBiH Gala Night.

Kako navode iz Ambasade SAD u BiH, tamo smo slavili ključnu ulogu američkih kompanija u ekonomiji Bosne i Hercegovine i njihov snažan doprinos zajednici.

- Inovacije, napredak i odgovorne poslovne prakse američkih firmi čine Sjedinjene Američke Države partnerom broj jedan u svijetu. SAD s ponosom podržavaju napore AmChamBiH-a da otvara nova radna mjesta i gradi prosperitetniju budućnost za obje naše zemlje. Kada američke kompanije uspijevaju u Bosni i Hercegovini, tada smo prosperitetniji zajedno – navode iz Ambasade. 

# SAD
# AMBASADA SAD U BIH
# DANIEL KOSKI
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