FIPA - Dodijeljena priznanja najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini

Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) organizirala je danas svečanu manifestaciju „Izbor najznačajnijeg stranog investitora u BiH za 2025. godinu“ na kojoj su dodijeljena priznanja kompanijama koje su u protekloj godini ostvarile najznačajnije investicione rezultate u BiH.

Ta manifestacija je prilika da se FIPA zahvali svim kompanijama koje su prepoznale potencijale naše zemlje, ulagale svoj kapital, znanje i povjerenje u Bosnu i Hercegovinu, te svojim projektima doprinijele razvoju naše ekonomije, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju međunarodne poslovne saradnje.

Za 2025. godinu, 12 kompanija je primilo plaketu za postignute rezultate u poslovanju.

Ovih 12 kompanija je do sada uložilo 530 miliona KM, te zapošljavaju 2.561 radnika u BiH. Nagrađene kompanije za 2025 dolaze iz različitih privrednih grana.

Među njima je VE Ivovik d.o.o. Sarajevo (zemlja porijekla Kina, Vjetroelektrana Ivovik 84 MW, Tomislavgrad i Livno; sektor energetike / obnovljivi izvori, vjetar; Investitori: PowerChina Resources Ltd. & China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC). Procijenjena ukupna investicija preko 260 miliona KM, od čega je u 2024./25. godini investirano skoro 30 miliona KM. Ima ukupno 13 zaposlenih.

Tu je i Medicana Sarajevo (zemlja porijekla Turska; Medicana Bosnia International d.o.o. i PZU Medicana Sarajevo; zdravstveni sektor i usluge privatne bolnice; Investitor: Medicana Health Group, matična kompanija Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.). Do sada su investirali više od 16 miliona KM, što je realizovano u 2024/2025. godini.Ukupno 210 zaposlenih dosad, sa početkom zapošljavanja u 2024. godini.

Nagrađena je i kompanija Joma Packaging d.o.o. Kreševo (zemlja porijekla Austrija; sektor proizvodnje, orijentisano 90 posto na izvoz, proizvodnja ambalaže od plastike; Investitor: JOMA Kunststofftechnik GmbH). Dosad su investirali 36 miliona KM. Ukupno 94 zaposlena, od kojih je osam primjenjeno u 2025. godini;

Među nagrađenima je Hemofarm d.o.o. Banja Luka (zemlja porijekla Srbija; Hemofarm d.o.o. Banja Luka i Hemofarm d.o.o. Sarajevo; proizvodnja farmaceutskih proizvoda, učešće prihoda od izvoza je 42 posto; Investitor Hemofarm a.d. Vršac, Srbija - STADA, Njemačka). Do sada je uloženo ukupno 105,5 miliona KM, od čega se 8,5 miliona KM odnosi na investicije u 2024/2025. godini. Ukupno 298 zaposlenih, od kojih je 18 novozaposlenih u 2024/25. godini.

Nagrada je pripala i LPP d.o.o. Banja Luka (zemlja porijekla Poljska; trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; Investitor LPP S.A. Gdanjsk). Do sada su investirali 138.4 miliona KM, a u 2024/25. preko 52 miliona KM. Ukupno su 684 zaposlena, od kojih je u 2024. zaposleno 295, a u 2025. godini 168 novozaposlenih.

Tu je i Elin Motors Bosnia d.o.o. Živinice (zemlja porijekla Austrija; proizvodnja elektromotora i generatora, sto posto izvozno orjentisani; Investitor: Elin Motoren GmbH, Austrija). Do sada su investirali oko 20 miliona KM i planiraju reinvesticiju u narednom periodu. Ukupno 170 zaposlenih.

Među nagrađenim je i Temax BH d.o.o. Orašje – NITA TRANS d.o.o. Brčko – TEMAX TECH d.o.o. Brčko (zemlja porijekla Belgija; Investitor KRAUTZ – TEMAX, Tamer Cankurtaranooglu; izvozno orijentisane kompanije - proizvodnja izolacione termo ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja stirodura, cnc obradni centar, industrijska štamparija kao i cestovni prijevoz robe). Dosad su investirali više od 50 miliona KM, a u Brčko Distrikt 10 mililiona KM. U 2024/25. novo ulaganje u Brčko Distriktu preko 10 miliona KM i osnivanje kompanije Temax Tech, kao i reinvesticije u Orašju 15 miliona KM (nova proizvodna zgrada). U tri kompanije ukupno 120 zaposlenih, od kojih je 38 novozaposlenih u 2024/25. U Brčkom do kraja godine planirano još 20 novozaposlenih.

Nagradu je osvojio i Standard d.d. Prnjavor (zemlja porijekla Švicarska; drvoprerađivački sektor – proizvodnja namještaja, izvozno orjentisana kompanija; Investitor: Daccomet AG, Švicarska). Do sada su investirali 22,4 miliona KM, a u 2024/25. više od 1,7 miliona KM. Ukupno su 252 zaposlena, od kojih je 29 novozaposlenih u 2024/25. godini

Tu je i Concentrix BH d.o.o. Sarajevo (zemlja Sjedinjene Američke Države; djelatnost Tech - BPO; Investitor: Concentrix Corporation, SAD). Concentrix je globalni lider u oblasti tehnologije i usluga koji podržava jedne od najpoznatijih svjetskih brendova. Kompanija posluje u više od 70 zemalja na šest kontinenata, pružajući usluge za više od 2.000 klijenata i zapošljavajući oko 440.000 ljudi širom svijeta. Ukupno je 280 novozaposlenih i planirano je širenje.

Nagrada je pripala i BH Holdingu d.o.o. Sarajevo (zemlja porijekla Crna Gora; BH Holding d.o.o. Sarajevo / grupacija sa dvanaest društava i tri podružnice; više djelatnosti: IT, usluge, KVGH, proizvodnja, nekretnine; Investitor: Hajriz Brčvak iz Crne Gore, koji je i osnivač mih GmbH u Njemačkoj). U periodu 2017-2025. oko 24,7 miliona KM za plate i donirano više od 2,7 miliona KM. Investicije u nekretnine više od 12 miliona KM i opremu šest miliona KM. Ukupno preko 300 zaposlenih, od kojih 150 u 2024/25. godini.

Nagrada je pripala i kompaniji Lattonedil BIH (zemlja porijekla Italija; proizvodnja termoizolacionih panela; Investitor Lattonedil S.p.a. Milan). Do sada uloženo više od 18,1 miliona KM, od čega se preko 0,9 miliona KM odnosi na investicije u 2024/2025. godini. Ukupno ima 53 zaposlena, od kojih je devet novozaposlenih u 2024/25. godini.

Među nagrađenim je i Bosankar Prijedor i Bosancar d.o.o. Bosanska Krupa (zemlja porijekla Italija; metalska industrija, izvozno orjentisani sto posto; proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice; Investitor Giuseppe Franchi). Do sada investirali više od 50 miliona KM. U 2024. reinvesticije više od 3,7 miliona KM, a u 2025. više od 2,3 miliona KM. Ukupno 187 zaposlenih, od čega 16 novozaposlenih u 2025. godini, saopćeno je iz FIPA-e.