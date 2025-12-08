Ikeina menadžerica je "hladnim" e-mailovima ostvarila svoj karijerni cilj: "Možda su mislili da sam luda"

Nena Potenza (Neena), stara 54 godine, glavna je direktorica za ljudske resurse u kompaniji Ikea u Sjedinjenim Američkim Državama, a u ovoj švedskoj korporaciji radi već pune 32 godine.

U Ikei je počela raditi ubrzo nakon što je završila fakultet u Velikoj Britaniji, zemlji iz koje potiče. Prvi posao bio joj je obračun plata – iako joj sam posao nije bio naročito zanimljiv, privukao ju je Ikein prepoznatljivi pristup švedskom dizajnu. Kako kaže, još na početku ju je više privukao sam brend nego priroda posla.

Globalno okruženje

Ipak, njezina strast prema Ikei nije bila samo stvar brenda, nego i želja da radi u globalnom okruženju koje bi joj omogućilo da jednog dana radi u inostranstvu.

Prvih sedam godina provela je putujući širom Velike Britanije, pomažući u otvaranju novih trgovina i razvoju zaposlenika. Upravo tada je naučila kako da otvoreno kaže svom nadređenom da želi međunarodno iskustvo.

- Izrecite svoj interes naglas, ne čuvajte tu informaciju samo za sebe. Kao pojedinac dužni ste kompaniji reći: ‘Ovo je moja strast’ - savjetuje Potenza.

O tim željama razgovarala je sa svojim rukovodiocima, tražeći dodatne informacije i smjernice. Na kraju se pokazalo da joj je nekoliko „hladnih“ e-mailova koje je poslala u različite Ikeine odjele za ljudske resurse širom svijeta – jednostavnim pitanjem imaju li slobodna radna mjesta – otvorilo put ka inostranstvu.

- Nevjerovatno mi je bilo to što su svi odgovorili radoznalo: ‘Hej Nena, hvala ti što si se javila. Voljeli bismo saznati više. Šta radiš? Čemu težiš i zašto želiš doći baš ovdje?’ - prisjetila se.

Gledajući unazad, kaže da je u svojim dvadesetim bila „prekrasno naivna“ što je slala e-mailove ljudima koje nikad nije upoznala.

"Malo luckasta"

- Možda su u nekim trenucima mislili da sam malo luckasta. Ali mislim da ih je inspirisala ta moja hrabrost - rekla je za CNBC.

Dobila je pozive na razgovore za tri različite pozicije u Skandinaviji, a odabrala je onu u Danskoj. Proces joj je na početku djelovao zastrašujuće jer nije znala kakvu će reakciju imati njezin nadređeni, a ni ostali u kompaniji. Ipak, šef ju je ohrabrio da istraje i jasnije definiše šta zapravo želi postići.

Nakon Danske preselila se u Sjedinjene Američke Države, potom u Švedsku, da bi se ponovno vratila u SAD, gdje danas radi kao jedna od ključnih liderica ljudskih resursa u Ikei.