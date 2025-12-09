Aerodrom Sarajevo u najtežoj situaciji u zadnjih 15 godina: Nazire se rješenje problema

Najjednostavnije rješenje je da se imenuju tri nova člana Nadzornog odbora u v.d. mandatu te u hitnom roku zakaže Skupština koja će potvrditi tada kompletiran sastav NO.

U toku dana danas bi Federalno ministarstvo prometa i Federalno ministarstvo pravde trebali Vladi FBiH dostaviti prijedlog Rješenja situacije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Potom kompletirana struktura Nadzornog odbora bi dalje obavljala svoje procedure predviđene po zakonu.

Postavlja se pitanje šta će biti s aktuelnim procesom konkursne procedure, jer je jedan od kandidata pod mjerama, a riječ je o aktuelnom v.d. direktora Saninu Rameziću (NiP).

Prema našim saznanjima iz ove kompanije, ovu kompaniju i Vlade FBiH u ovu situaciju, za koju ocjenjuju da je najteža u posljednjih 15 godina, okrivljuju Benjamina Mešaka, predsjednika NO, pomoćnika načelnika Općine Ilidža. On je, naime, od februara ove godine, prema informacijama koje su date "Avazu", odugovlačio konkursnu proceduru izbora nove uprave. Čak je i početkom oktobra, kada je NO donio odluku o raspisivanju konkursa stopirao objavljivanje konkursa, da bi se sve zakompliciralo donošenja mjera zabrane obavljanja dužnosti njemu, za još dva člana NO i v.d. direktoru Saninu Rameziću te je Aerodrom sada praktično obezglavljen.

Inače, Aerodrom Sarajevo je obilježio najveći promet putnika u ovoj godini, a sektori zahvaljajući svojim direktorima još uvijek rade nesmetano.