Srbijanac postaje novi predsjednik Uprave BMW-a

Nadzorni odbor BMW AG-a odlučio je da će Milan Nedeljković 14. maja 2026. preuzeti dužnost predsjednika Uprave kompanije, čime će naslijediti dosadašnjeg prvog čovjeka Olivera Zipsea, koji je više od deset godina dio upravljačke strukture BMW-a, a njen predsjednik od avgusta 2019. godine. Odbor se zahvalio Zipsu na, kako su naveli, velikom doprinosu razvoju BMW Grupe.

Predsjednik Nadzornog odbora Nikolas Peter naglasio je da Nedeljković donosi jasnu strategiju, snažnu operativnu sposobnost i izrazito preduzetničko razmišljanje.

- Milan Nedeljković zalaže se za jasnu usmjerenost u upravljanju resursima, bilo da je riječ o ekonomskim ili ekološkim pitanjima. On zna kako da inspiriše ljude, okupi ih oko zajedničkih vrijednosti i motiviše na vrhunske rezultate. To je ključna liderska osobina za nastavak uspješnog puta BMW Grupe u trenutnoj transformaciji - rekao je Peter.

Zipsov mandat je već ranije produžen do 2026. godine, a nakon glavne skupštine 13. maja te godine planirano je da se povuče iz upravljačke strukture nakon ukupno 35 godina provedenih u kompaniji.

Peter je posebno istakao njegov doprinos:

- Oliver Zips učinio je izuzetno mnogo za BMW Grupu i na tome mu dugujemo veliku zahvalnost. Vodio je kompaniju kroz globalne krize, uključujući pandemiju, i snažno je podržao razvoj projekta Neue Klasse, najvećeg budućeg projekta kompanije. Njegov fokus uvijek je bio uspjeh BMW-a, a i u teškim okolnostima ostajao je dosljedan svojim stavovima i održavao kompaniju stabilnom - rekao je.

Nedeljković, rođen u Kruševcu, član je Uprave BMW AG-a od 2019. godine, gdje je zadužen za proizvodnju. U BMW je stigao još 1993. kao pripravnik, a tokom karijere stekao je značajno međunarodno iskustvo. Bio je direktor pogona u Oksfordu, Lajpcigu i Minhenu, kao i voditelj korporativnog kvaliteta. Njegov mandat na poziciji predsjednika Uprave važi do 2031. godine.

Predsjednik Glavnog radničkog vijeća BMW-a i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Martin Kimih istakao je da Nedeljković uživa snažno povjerenje zaposlenih.

- Milan Nedeljković ima veliki ugled unutar radne zajednice BMW-a. S njim želimo da nastavimo tradiciju partnerske saradnje između radničkog vijeća i uprave i da nastavimo pisati uspješnu priču BMW-a - poručio je Kimih.