United Group B.V. uspješno je dovršila refinansiranje obveznica u vrijednosti od 400 miliona eura

United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, danas je objavila da je uspješno završila emisiju svojih obveznica denominiranih u eurima, s dospijećem u januaru 2032. godine, ukupne glavnice u iznosu od 400 miliona eura.

Emisiona cijena obveznica bila je nominalna, uz fiksnu kamatnu stopu od 6.25% godišnje. Obveznice su uvrštene na Međunarodnu berzu (The International Stock Exchange).

Prihodi od emisije bit će iskorišteni za refinansiranje postojećeg duga Grupe, uključujući otkup postojećih starijih obveznica s dospijećem 2027. godine, otplatu iznosa povučenih iz postojeće revolving kreditne linije i određenih kreditnih aranžmana, te plaćanje pripadajućih naknada i troškova.

Nakon završetka refinansiranja očekuje se da će neto zaduženost ostati nepromijenjena (isključujući troškove povezane s transakcijom). Transakcija je u skladu s odgovornom finansijskom politikom Grupe i njenim pristupom rješavanju predstojećih dospijeća duga unaprijed.

Uspješna emisija održava kontinuiranu podršku od strane investitora u obveznice Grupe i snažnu potražnju za kreditnim instrumentima United Grupe na tržištu euro obveznica.

Ova transakcija dolazi nakon objave rezultata United Grupe za treći kvartal i prvih devet mjeseci, od 2. decembra 2025. godine, koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal, uz daljnje smanjenje zaduženosti. Tokom prvih devet mjeseci 2025. godine prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2,0 milijarde eura, a prilagođena EBITDAal porasla je za 7% na približno 680 miliona eura.

Prihodi su u posljednjih dvanaest mjeseci dosegli 2,7 milijardi eura (porast od 4% u odnosu na prethodnu godinu), a prilagođena EBITDAal u posljednjih dvanaest mjeseci iznosio je 909 miliona eura (porast od 9% u odnosu na prethodnu godinu). Na dan 30. septembra 2025. godine, neto zaduženost, zasnovana na godišnjoj prilagođenoj EBITDAal u posljednja dva kvartala, smanjena je na 4,3x, u poređenju sa 4,7x na dan 30. juna 2025. godine, dok je bruto zaduženost, zasnovana na godišnjoj prilagođenoj EBITDAal posljednja dva kvartala smanjena na 4,4x, sa 4,8x u istom periodu.