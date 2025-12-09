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SADA JE OTKRIVENO

Finansijski stručnjaci izračunali koliko bi danas koštalo živjeti kao porodica iz filma "Sam u kući"

Raskoš u kojoj žive MekKalisterovi bila bi još skuplja u savremenim uslovima, ponajviše zbog inflacije

Kuća iz filma "Sam u kući". Anadolija

A. O.

9.12.2025

Kako se približavaju novogodišnji praznici, mnogi će ponovo posegnuti za klasikom među holivudskim božićnim filmovima – „Sam u kući (Home Alone)”.

Još od prikazivanja prvog dijela 1990. godine, gledatelji su često postavljali pitanje: koliku je zapravo imovinu posjedovala porodica MekKalister (McCallister) prikazana u filmu? Ipak, riječ je o porodici koja noć uoči odlaska u Pariz naručuje deset pizza i živi u kući dovoljno velikoj za petnaest osoba.

Finansijski stručnjak Koudi Geret (Cody Garrett), vlasnik američke firme Mjera Dvaput Finansije (Measure Twice Financial), smatra da nema sumnje da je porodica bila imućna, što se vidi već u uvodnim scenama. Ipak, po njegovim riječima, bogatstvo MekKalisterovih vjerovatno nije bilo toliko golemo koliko se na prvi pogled čini.

Da bi jasnije razumio kolike su njihova primanja i troškovi mogli biti, Geret je analizirao finansije porodice u prva dva filma. Organizovao je čak i webinar s 25 finansijskih stručnjaka kako bi razgovarali o lekcijama koje se iz filma mogu izvući. Geret ističe da je porodica bila sklona rastrošnom ponašanju, ali to ne znači da se možda nisu suočavali sa brigama o novcu.

Koliko bi njihov način života vrijedio danas

Raskoš u kojoj žive MekKalisterovi bila bi još skuplja u savremenim uslovima, ponajviše zbog inflacije. Kuća u kojoj je film sniman, smještena u gradu Vinetka (Winnetka) u saveznoj državi Ilinois, prošlog proljeća je bila na prodaju za 5,25 miliona dolara.

Glasnogovornik agencije za nekretnine Mat Krejmer (Matt Kreamer) iz kompanije Zilou (Zillow) navodi da bi takvu kuću putem kredita mogao kupiti Amerikanac koji minimalno zarađuje 34 hiljade dolara godišnje. 

Ipak, prema njegovim riječima, za udobno priuštanje takve nekretnine potreban je godišnji prihod od najmanje 100 hiljada dolara, pod uslovom da se trećina tog iznosa izdvaja za otplatu stambenog kredita.

Krejmer smatra da je vrijednost kuće 1990. godine – kada je sniman prvi film – iznosila manje od pola miliona dolara, što je i tada predstavljalo iznadprosječnu cijenu. Međutim, sama vrijednost kuće ne mora nužno potvrditi da je porodica bila izrazito bogata.

U filmovima je porodica vozila automobile koji su u to vrijeme bili relativno novi: Bjuek Elektra Estejt Vagon (Buick Electra Estate Wagon) iz 1986. i Bjuek LeSejbr (Buick LeSabre) iz 1990. Geret procjenjuje da bi svaki od ovih automobila danas vrijedio oko 40 hiljada dolara.

Osim toga, avionske karte za božićno putovanje, prema navodima CNBC-a, danas bi porodicu MekKalister koštale između 25 hiljada i 55.650 dolara.

# SAM U KUĆI
# HOME ALONE
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