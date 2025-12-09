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NAKON DVIJE GODINE

Wizz Air ponovo uspostavlja svoju bazu u Tuzli: Evo gdje ćete sve moći putovati

Planirano je i širenje kapaciteta baze uz dvije stacionirane letjelice tipa Airbus A321neo

Wizz Air ponovo uspostavlja svoju bazu u Tuzli. Facebook

A. O.

9.12.2025

Nakon pauze duge gotovo dvije godine, Wizz Air ponovo uspostavlja svoju bazu u Tuzli — prvi avion bit će stacioniran 12. decembra 2025., dok je planirano da drugi avion bude dodan do marta 2026. godine.

Već prvog dana ponovnog otvaranja baze pokreću se četiri nove linije: letovi prema Kelnu (Köln) i Mastrihu (Maastricht) kreću 12. decembra, linija za Malme (Malmö) dan kasnije, 13. decembra, a let prema Hamburgu od 14. decembra.

Najavljeno je ukupno devet novih ruta kojima će se iz Tuzle povezati Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Kipar i više drugih destinacija. Planirano je i širenje kapaciteta baze uz dvije stacionirane letjelice tipa Airbus A321neo.

Povratak Wizz Aira smatra se snažnim podsticajem regionalnoj povezanosti, ekonomskom razvoju, turizmu i otvaranju novih radnih mjesta. Direktor Aerodroma Tuzla i vlasti Tuzlanskog kantona ističu da je riječ o strateškom iskoraku ka jačanju avio-infrastrukture i boljem povezivanju s evropskim tržištima.

# LETOVI
# AERODROM TUZLA
# TUZLA
# WIZZ AIR
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