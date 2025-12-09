Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLANJE JASNE PORUKE SAD-U

Dolar više nije neprikosnoven: Rusija se prvi put zadužila u kineskoj valuti

Juan nije slobodno konvertibilan, naglasio je njemački ekonomista

Kineski juan. Platforma X

A. O.

9.12.2025

Rusija se prvi put zadužuje u kineskoj valuti – juanu, čime dodatno učvršćuje osovinu Moskva–Peking i šalje jasnu poruku da američki dolar više nije nedodirljiva valuta.

Prodaja ruskih državnih obveznica koje se mogu kupovati u juanima na domaćem tržištu pokrenuta je jučer. Prema pisanju njemačkog dnevnika tagesschau, ovaj potez pokazuje koliko je Rusija potisnuta iz zapadnog ekonomskog prostora i koliko se snažno oslanja na Kinu.

Nakon početka agresije na Ukrajinu, zbog koje je Zapad uveo sankcije, Rusija je preusmjerila izvoz energenata — ogromne količine nafte i plina sada idu u Kinu, a plaćanja se sve češće obavljaju upravo u juanima. Međutim, poslovna medijska kuća Blumberg (Bloomberg) navodi da je izvoz u Kinu u posljednje vrijeme pao, između ostalog i zbog američkih sankcija.

Još uvijek nije potpuno jasno kakvu strategiju Moskva ima s juanima. Glavni ekonomista Komercl banke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) izjavio je za njemačku televiziju ARD da se Rusija vjerovatno zadužuje u juanima iz dva razloga: kako bi povećala devizne rezerve u toj valuti, ali i da bi mogla kupovati kinesku tehnologiju i komponente — poput poluprovodnika i drugih dijelova koji se koriste i u vojnoj industriji.

Za Tagešau je ovo dokaz da se ruska privreda snažno okreće Kini i da joj mogućnosti za nezavisno djelovanje postaju sve ograničenije. Kremer ističe da je u ovom procesu vidljiva geopolitička dinamika: Kina je daleko dominantnija od Rusije, a Rusija djeluje kao pridruženi partner — stoga se Kina sve češće opisuje kao „država-pumpa“.

Premda obje države povezuje odbacivanje Zapada i cilj da se udalje od dolara, Kremer upozorava da je juan i dalje daleko od statusa vodeće globalne valute.

- Juan nije slobodno konvertibilan. Kapital se ne može jednostavno iznijeti iz Kine, što ozbiljno ograničava ulogu kineske valute - naglasio je njemački ekonomista.

Istakao je i da je Kina, uprkos ograničenjima svoje valute, u mnogim sektorima već dostigla poziciju svjetskog lidera. Druge zemlje koje se ne svrstavaju uz Zapad koriste juan samo u ograničenoj mjeri. Iako Kina i Rusija uspijevaju trgovati bez oslanjanja na Zapad, globalni značaj juana ostaje mali.

Kremer procjenjuje da će američki dolar ostati dominantna svjetska valuta najmanje narednih 30 godina — ne zato što je savršen, nego zato što ne postoji stvarna alternativa.

# MOSKVA
# KINA
# BIZNIS
# PEKING
# EKONOMIJA
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.