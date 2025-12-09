Rusija se prvi put zadužuje u kineskoj valuti – juanu, čime dodatno učvršćuje osovinu Moskva–Peking i šalje jasnu poruku da američki dolar više nije nedodirljiva valuta.

Prodaja ruskih državnih obveznica koje se mogu kupovati u juanima na domaćem tržištu pokrenuta je jučer. Prema pisanju njemačkog dnevnika tagesschau, ovaj potez pokazuje koliko je Rusija potisnuta iz zapadnog ekonomskog prostora i koliko se snažno oslanja na Kinu.

Nakon početka agresije na Ukrajinu, zbog koje je Zapad uveo sankcije, Rusija je preusmjerila izvoz energenata — ogromne količine nafte i plina sada idu u Kinu, a plaćanja se sve češće obavljaju upravo u juanima. Međutim, poslovna medijska kuća Blumberg (Bloomberg) navodi da je izvoz u Kinu u posljednje vrijeme pao, između ostalog i zbog američkih sankcija.

Još uvijek nije potpuno jasno kakvu strategiju Moskva ima s juanima. Glavni ekonomista Komercl banke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) izjavio je za njemačku televiziju ARD da se Rusija vjerovatno zadužuje u juanima iz dva razloga: kako bi povećala devizne rezerve u toj valuti, ali i da bi mogla kupovati kinesku tehnologiju i komponente — poput poluprovodnika i drugih dijelova koji se koriste i u vojnoj industriji.