Kako će se na nas odraziti kriza njemačke ekonomije: Ako budemo pasivni, izgubit ćemo tržište, radnike i investitore

Njemačka se nalazi u najdubljoj krizi od osnivanja današnje SR Njemačke, poruka je iz Udruženja njemačke industrije, nakon što četvrtu godinu zaredom proizvodnja bilježi pad. Ekonomski stručnjaci ne vide naznake da će “slobodan pad” njemačke privrede biti zaustavljen u 2026. godini, a pošto se radi o najvažnijem izvoznom tržištu kompanija iz BiH, ukazuju na potrebu prilagođavanja novim okolnostima. Velike narudžbe Posljedice krize u zemlji koja predstavlja najvažnijeg ekonomskog partnera BiH, već se osjete, kaže izvršni direktor Vijeća stranih investitora u BiH Nedim Makarević. - Pad proizvodnje, stagnacija automobilske industrije, smanjene narudžbe mašina i energetski šokovi reflektiraju se i na BiH. Više od 15 posto cjelokupnog izvoza BiH odlazi u Njemačku, pri čemu metalna, automobilska i elektroindustrija ovise o narudžbama velikih njemačkih korporacija. Kada Njemačka usporava, naš realni sektor to prvi osjeti. Bh. kompanije, posebno u metalnom i auto-sektoru, bilježe pad narudžbi, duže rokove isporuke i neizvjesnije planiranje – kaže Makarević.

Procjene rasta BDP-a svjetskih ekonomija . Statista Procjene rasta BDP-a svjetskih ekonomija . Statista

Dodaje da je smanjena i potražnja Njemačke za radnom snagom s ovih prostora, što otvara priliku da BiH zadrži više kvalificiranih radnika, ali samo ako se poslodavci i institucije brzo prilagode. Istovremeno, njemačke kompanije sve više prebacuju proizvodnju bliže kući kako bi smanjile troškove, pa BiH može profitirati, ali samo ako izvrši ubrzanu digitalizaciju administracije, ojača pravnu sigurnost, smanji parafiskalne namete i adekvatno se predstavi kao investicijska destinacija.

Makarević: Ubrzati reforme . Facebook Makarević: Ubrzati reforme . Facebook

- Ako njemačka industrija nastavi padati, BiH bi se mogla suočiti sa smanjenjem izvoza, padom zaposlenosti, nižim budžetskim prihodima i sporijim prilivom investicija. Zato je prvi zadatak naših politika - stabilnost. Investitor će radije birati zemlju s manjim tržištem, ali sa stabilnim institucijama, nego veliku, ali nepredvidivu ekonomiju. Njemačka ekonomska kriza testira otpornost bh. privrede. Ona nas prisiljava da ubrzamo reforme koje odgađamo godinama. Ako budemo pasivni, izgubit ćemo tržište, radnike i investitore, ali ako budemo hrabri i proaktivni možemo postati jedna od najpoželjnijih nearshoring destinacija jugoistočne Evrope. BiH ne smije čekati da se Njemačka oporavi. Mora se pripremiti sada – ističe Makarević. Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić kaže da bi nastavak pada njemačke ekonomije mogao izazvati i dugoročne posljedice - gubitak tržišnih udjela u Njemačkoj i potrebu za jačom diverzifikacijom tržišta, što predstavlja šok za našu privredu.

Egrlić: Ublažavanje efekata . VTKBiH Egrlić: Ublažavanje efekata . VTKBiH

- Izvoz drvnih proizvoda u Njemačkoj pao je za oko 10 posto. Drugi sektori privrede još nemaju velike promjene, ali je poznato da je metalski sektor jako osjetljiv na smanjenje potražnje, pogotovo u Njemačkoj. Ukupan izvoz u Njemačku za pola godine iznosi 1,1 milijardu i pao je za 30 miliona KM – kaže Egrlić. Promocija bh. proizvoda i podrška izvoznicima, usklađivanje transporta s EU standardima i poticanje diverzifikacije tržišta, neke su od mjera za ublažavanje negativnih efekata, koje predlaže VTK BiH. Svi sektori - Izvoz BiH nije poželjno usmjeravati samo ka jednom većem tržištu, već tražiti alternative unutar EU, regije i dalje, u zemljama Bliskog istoka, Azije, Sjeverne Afrike. Prema izvještaju za prvih šest mjeseci 2025., obim razmjene s drugim tržištima se povećava, bh. proizvođači namještaja pokušavaju plasman i u druge zemlje EU, ne isključivo Njemačku. U sektoru autodijelova, unatoč izazovima u njemačkoj autoindustriji, raste izvoz, što može značiti širenje prema drugim proizvođačima unutar EU. Ipak, ova diverzifikacija je postepena i nije brz proces. Mnoge firme imaju uspostavljene lance i infrastrukturnu povezanost s Njemačkom, što otežava brzo prebacivanje – dodaje Egrlić. Ogroman konkurentski pritisak iz Kine Ekonomija Njemačke, posebno automobilska industrija kao njen temelj, u velikim je problemima, kaže Aziz Šunje, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Najveći uzrok vidi u ogromnom konkurentskom pritisku iz Kine.

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