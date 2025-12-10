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DOBIO SMJERNICE

Kraljević s Misijom MMF-a o kreiranju budžeta FBiH za 2026. i fiskalnim politikama

Također su pozdravljena i nastojanja Ministarstva za usvajanjem novog Zakona o fiskalizaciji transakcija

Kraljević s predstavnicima MMF-a. Vlada FBiH

S. S.

10.12.2025

Federalni ministar finansija Toni Kraljević, sa saradnicima, susreo se s misijom Međunarodnog monetarnog fonda na čelu s Davidom Amaglobelijem, šefom misije za BiH, u pratnji Andreasa Tudyke, rezidentnog predstavnika MMF-a u BiH, te članova misije.

Tokom razgovora razmijenjena su viđenja o ekonomskim izgledima, kreiranju budžeta za 2026. godinu i fiskalnim politikama. Predstavnici MMF-a naglasili su važnost očuvanja dugoročne fiskalne stabilnosti FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Također su pozdravljena i nastojanja Ministarstva za usvajanjem novog Zakona o fiskalizaciji transakcija.

Razmijenjena su mišljenja i o tehničkoj pomoći koju MMF pruža Ministarstvu.

# TONI KRALJEVIĆ
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