Kraljević s Misijom MMF-a o kreiranju budžeta FBiH za 2026. i fiskalnim politikama

Federalni ministar finansija Toni Kraljević, sa saradnicima, susreo se s misijom Međunarodnog monetarnog fonda na čelu s Davidom Amaglobelijem, šefom misije za BiH, u pratnji Andreasa Tudyke, rezidentnog predstavnika MMF-a u BiH, te članova misije.

Tokom razgovora razmijenjena su viđenja o ekonomskim izgledima, kreiranju budžeta za 2026. godinu i fiskalnim politikama. Predstavnici MMF-a naglasili su važnost očuvanja dugoročne fiskalne stabilnosti FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Također su pozdravljena i nastojanja Ministarstva za usvajanjem novog Zakona o fiskalizaciji transakcija.

Razmijenjena su mišljenja i o tehničkoj pomoći koju MMF pruža Ministarstvu.