Bihać spreman za Winter park: Bogatiji program i više lokacija nego prije

Bihać se intenzivno priprema za još jednu bogatu zimsku sezonu, a centralni dio ponude bit će novo izdanje manifestacije „Winter park“. Ove godine koncept je značajno osvježen i prostorno proširen, s više lokacija u užem gradskom jezgru, novim sadržajima i najbogatijim muzičkim programom do sada - istaknuto je na pres konferenciji uoči početka ovogodišnjeg Winter parka te rečeno da je to i iskorak kako bi postao događaj od regionalnog značaja.

Gastronomska ponuda

Predstavnici Gradske uprave, Turističke zajednice, Radio-televizije Bihać i Agencije Stage Art ističu da je „Bihaćka zimska priča“ dobila potpuno novi karakter. Uz očekivano klizalište, posjetitelje očekuje široka ugostiteljska i gastronomska ponuda, te programi namijenjeni svim generacijama.

Što se tiče programa, zvanični početak bihaćkog adventa bit će 20. decembra u Žegaru, dok će naredne večeri, 21. decembra, na Gradskom trgu Bišćani i gosti uživati u koncertu Zabranjenog pušenja. U danima koji slijede redaju se nastupi Benda START, Psihomodo Popa, a a tu si i Mirza Selimović, Berin Buturović, Okus Meda, S.A.R.S., Nina Badrić, Grupa RETRO, TS Bedem, Rock ko Fol, Marija Šerifović, Željko Bebek, te Aldina Beširević s bendom i Zosko and Folk Fingers.

- Raduje nas što već sad vidimo pozitivan odjek i odlične reakcije. Najmlađi neće biti zapostavljeni, u programu namijenjenom njima moći će uživati svaki dan od 12.00 sati , počevši od 22. decembra. Osim zabave, očekuju ih igre s maskotama, srednjovjekovne igre, predstave, pjesma, vozić, klizalište i tradicionalni doček dječije Nove godine s Djedom Mrazom. - naglasila je Dijana Pečenković, direktorica Turističke zajednice Bihaća.

Viši nivo

Tehnički segment manifestacije također će biti podignut na viši nivo.

- Mislim da smo uradili stvarno dobar posao, što potvrđuju i pohvale skoro svih naših prijatelja iz regiona. Mnogi tvrde da imamo apsolutno najbolji i najkompletniji program. Drago mi je da možemo najaviti i najveći koncertni stage ikada postavljen u Bihaću. Postavit ćemo vrhunsku tehniku, rasvjetu, LED ekrane. Bit će to nešto što dosad nismo imali priliku vidjeti u našem gradu - rekao je Elmir Rekić iz Agencije Stage Art.

Noviteti su uvedeni i za ugostitelje i obrtnike.

- Raspolažemo s dvadeset kućica za deset ugostitelja odabranih putem javnog konkursa, jer je koncept manifestacije promijenjen. Deset kućica bit će na Bigramu, a deset na Gradskom trgu, a koristit će ih ovisno o koncertnoj lokaciji. Obrtnici će imati sedam kućica, koje su ove godine za njih potpuno besplatne, smještenih između Bigrama i Gradskog trga, u središtu događanja - istaknula je Ines Alijagić, direktorica Radija Bihać.

Grad Bihać, kao generalni pokrovitelj, sa partnerima je odlučio „Winter park“ podići na nivo prepoznatljive regionalne manifestacije, čime se želi osnažiti turistička ponuda grada, produžiti boravak posjetitelja i osigurati ekonomski efekti za lokalnu privredu.

- Financijska ulaganja su veća pet do šest puta nego prethodnih godina, ali benefiti za grad su nemjerljivi. Očekujemo da ćemo kroz sve segmente, od ugostitelja, hotelijera, privrednika do boravišnih taksi vratiti višestruko više od uloženog. Sigurni smo u veliki broj posjetitelja, koji će biti negdje smješteni, jesti, piti i kupovati, odnosno trošiti novac u našem gradu - naglasio je Anel Kajtezović, savjetnik gradonačelnika.