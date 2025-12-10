Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SP NEMA ZAPOSLENE

Kompanija "Shell" potvrdila raspuštanje zajedničkog preduzeća sa Rosnjeftom

Iz kompanije su za RIA Novosti naveli da SP nije operativna jedinica

Shell. Platforma X

A. O.

10.12.2025

Britansko-nizozemska naftna kompanija "Shell" danas je potvrdila da namjerava raspustiti zajedničko preduzeće (SP) sa ruskom kompanijom Rosnjeft koja je pod sankcijama SAD, u okviru Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (KTK), ali da neće prodavati svoj udio u njemu.

Iz kompanije su za RIA Novosti naveli da SP nije operativna jedinica i da nema zaposlene, već da je osnovano kako bi se omogućilo zajedničko učešće obje strane u konzorcijumu.

Ranije je Blumberg objavio, pozivajući se na izvore, da britansko-nizozemska kompanija planira da raskine partnerstvo sa ruskom kompanijom Rosnjeft, preko kojeg dva naftna giganta zajednički posjeduju udio u cjevovodu iz Kazahstana i da stekne direktno vlasništvo nad svojim udjelom u KTK izlaskom iz SP.

# SHELL
# NAFTA
# KOMPANIJA
# ROSNJEFT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.