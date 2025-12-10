Kompanija "Shell" potvrdila raspuštanje zajedničkog preduzeća sa Rosnjeftom

Britansko-nizozemska naftna kompanija "Shell" danas je potvrdila da namjerava raspustiti zajedničko preduzeće (SP) sa ruskom kompanijom Rosnjeft koja je pod sankcijama SAD, u okviru Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (KTK), ali da neće prodavati svoj udio u njemu.

Iz kompanije su za RIA Novosti naveli da SP nije operativna jedinica i da nema zaposlene, već da je osnovano kako bi se omogućilo zajedničko učešće obje strane u konzorcijumu.

Ranije je Blumberg objavio, pozivajući se na izvore, da britansko-nizozemska kompanija planira da raskine partnerstvo sa ruskom kompanijom Rosnjeft, preko kojeg dva naftna giganta zajednički posjeduju udio u cjevovodu iz Kazahstana i da stekne direktno vlasništvo nad svojim udjelom u KTK izlaskom iz SP.