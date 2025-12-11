Vlada FBiH: Skoro dva miliona KM za uvezivanje radnog staža 153 radnika

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke o izboru korisnika sredstava za uvezivanje radnog staža, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2025. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera, subvencije javnim poduzećima, te privatnim preduzećima i poduzetnicima. Riječ je o iznosu od 1.999.089,11 KM za ukupno 153 radnika.

Kako je saopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, prvom odlukom odobravaju se subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 1.609.755,70 KM, prema odobrenim zahtjevima, za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 101 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istima nije uvezan radni staž.

Ovom odlukom za korisnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju odobrava se 496.003,51 KM za 34 radnika, Željezara Zenica d.o.o. Zenica - u stečaju 372.408,20 KM za 18 radnika, Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg 40.175,17KM za tri radnika, Zrak d.d. - u stečaju Sarajevo 86.725,38 KM za tri radnika, BNT - tvornica mašina i hidraulike d.o.o. Novi Travnik 193.265,80 KM za osam radnika, Konfekcija Borac d.d. Travnik 258.090,19 KM za 26 radnika, te Feroelektro d.d. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo 163.087,45 KM za devet radnika.

Drugom odlukom odobravaju se subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika u ukupnom iznosu od 389.333,41 KM prema odobrenim zahtjevima, za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO/MIO, za 52 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a istima nije uplaćen radni staž.

Ovom odlukom za privredna društva Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju odobrava se 73.303,37 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 25 radnika, Aluminij d.d. Mostar 119.947,46 KM za osam radnika, te Fortuna d.d. - u stečaju Gračanica 196.082,58 KM za 19 radnika.

Odlukama je propisano da će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije sa korisnicima grant sredstava sklopiti ugovor o dodjeli grant sredstava, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana, navodi se u saopćenju.