Predstavnici UIO na sastanku s MMF-om: Do danas prikupljeno 11,6 milijardi KM indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine s današnjim danom prikupila je 11,6 milijardi KM indirektnih poreza, čime je već prešla iznos prikupljenih prihoda u toku cijele 2024. godine, istaknuto je prilikom današnjeg sastanka misije MMF-a s direktorom UIO Zoranom Tegeltijom u Banjoj Luci.

Misiju MMF-a koja je danas bila u posjeti UIO predvodio je šef misije David Amaglobeli, a na sastanku u UIO bio je i rezidentni predstavnik Andreas Tudyka te fiskalni ekonomista Radzewisz-Bak.

Tema razgovora u Banjoj Luci bili su trendovi u pogledu naplate prihoda od indirektnih poreza i izgledi u 2025. godini, kao i projekcije u 2026. godini, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

- Shodno ranijim trendovima u prikupljanju prihoda UIO očekuje da do kraja godine prikupiti ukupno 12,2 milijarde KM, što bi predstavljalo nominalni rast ukupno prikupljenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu za oko 650 miliona KM, odnosno 5,2 posto - istaknuo je Tegeltija.

Prema projekciji prihoda, zasnovanoj na projektiranim relevantnim makrekonomskim pokazateljima, Odjeljenje za makroekonmsku analizu pri Upravnom odboru UIO predvidjelo je stope rasta neto prihoda od indirektnih poreza u 2026. godini u iznosu od 4,5 posto.

Razgovarajući o zakonskoj legislativi, na sastanku je rečeno da je UIO shodno potrebi usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije te novim pojavnim oblicima načina poslovanja, pripremila nacrte dva potpuno nova sistemska, ključna zakona - Zakon o PDV-u za koji je već provedena cijela procedura u skladu s Jedinstvenim pravilima za izradu propisa u BiH i koji je dostavljen Upravnom odboru UIO u cilju pribavljanja saglasnosti za prosljeđivanje istog Vijeću ministara BiH i dalje u zakonodavnu procedure i Zakona o akcizama, koji je dostavljen Upravnom odboru UIO u cilju pribavljanja saglasnosti za provođenje procedura u skladu s Jedisntvenim pravilima za izradu propisa u BiH.

Razgovaralo se i o značaju za rad UIO kada je riječ o međunarodnim projektima i programima tehničke pomoći koji su finansirani iz međunarodnih fondova, a čiji je cilj jačanje kapaciteta UIO i usklađivanje s EU zakondavstvom i praksom.

Misiju MMF-a također je zanimalo zašto danas nije otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi most - Gornji Varoš pa im je na sastanku predstavljena kompletna situacija, kao i razlozi koji, kako navode iz UIO, nikome nisu bili razumljivi.