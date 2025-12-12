Centralna banka BiH objavila koliko su iznosile devizne rezerve na kraju oktobra

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju oktobra 2025. godine iznosile su 18,28 milijardi KM i na godišnjem nivou su povećane za 1,24 milijarde KM (7,3%).

Prema podacima CBBiH o monetarnim kretanjima, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju oktobra 2025. godine iznosili su 28,02 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 226,6 miliona KM (0,8%).

Kreditni rast

Kreditni rast je registrovan kod sektora stanovništva za 161,2 miliona KM (1,1%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 17,1 milion KM (2,4%) i kod vladinih institucija za 58 miliona KM (4,5%).

Smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou zabilježeno je kod privatnih preduzeća za 8,8 miliona KM (0,1%) i kod ostalih domaćih sektora za 1 milion KM (0,3%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u oktobru 2025. godine iznosila je 10,4%, a nominalno 2,65 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,48 milijardi KM (11,6%), kod privatnih preduzeća za 777,2 miliona KM (7,4%), kod vladinih institucija za 90,4 miliona KM (7,2%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 184,1 milion KM (33,0%) i kod ostalih domaćih sektora za 116,2 miliona KM (43,0%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju oktobra 2025. godine iznosili su 36,58 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 350,2 miliona KM (1,0%).

Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 207,9 miliona KM (1,1%), kod privatnih preduzeća za 52,7 miliona KM (0,6%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 33,9 miliona KM (1,7%), kod vladinih institucija za 44,8 miliona KM (0,9%) i kod ostalih domaćih sektora za 10,9 miliona KM (0,5%).

Depozit stanovništva

U strukturi depozita stanovništva, najveći dio se odnosi na transakcione račune (49,4%), koji su u odnosu na prethodni mjesec veći za 1,0%, depoziti po viđenju (20,4%) su veći za 1,0%, dok su oročeni depoziti (30,2%) veći za 2,1%.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u oktobru 2025. godine iznosila je 10,7%, što je u apsolutnom iznosu 3,55 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,98 milijardi KM (11,6%), u čijoj strukturi su transakcioni računi porasli za 16,5%, depoziti po viđenju za 6,6% i oročeni depoziti za 7,6%. Rast depozita je također zabilježen kod privatnih preduzeća za 756,9 miliona KM (9,7%), kod vladinih institucija za 669,6 miliona KM (15,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 159,4 miliona KM (8,3%).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 18,5 miliona KM (0,9%).