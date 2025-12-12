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BROJE SE U MILIJARDAMA

Centralna banka BiH objavila koliko su iznosile devizne rezerve na kraju oktobra

Povećane na godišnjem nivou

Centralna banka BiH. Fena

Dž. R.

12.12.2025

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju oktobra 2025. godine iznosile su 18,28 milijardi KM i na godišnjem nivou su povećane za 1,24 milijarde KM (7,3%).

Prema podacima CBBiH o monetarnim kretanjima, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju oktobra 2025. godine iznosili su 28,02 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 226,6 miliona KM (0,8%).

Kreditni rast

Kreditni rast je registrovan kod sektora stanovništva za 161,2 miliona KM (1,1%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 17,1 milion KM (2,4%) i kod vladinih institucija za 58 miliona KM (4,5%).

Smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou zabilježeno je kod privatnih preduzeća za 8,8 miliona KM (0,1%) i kod ostalih domaćih sektora za 1 milion KM (0,3%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u oktobru 2025. godine iznosila je 10,4%, a nominalno 2,65 milijardi KM.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,48 milijardi KM (11,6%), kod privatnih preduzeća za 777,2 miliona KM (7,4%), kod vladinih institucija za 90,4 miliona KM (7,2%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 184,1 milion KM (33,0%) i kod ostalih domaćih sektora za 116,2 miliona KM (43,0%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju oktobra 2025. godine iznosili su 36,58 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 350,2 miliona KM (1,0%).

Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 207,9 miliona KM (1,1%), kod privatnih preduzeća za 52,7 miliona KM (0,6%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 33,9 miliona KM (1,7%), kod vladinih institucija za 44,8 miliona KM (0,9%) i kod ostalih domaćih sektora za 10,9 miliona KM (0,5%).

Depozit stanovništva

U strukturi depozita stanovništva, najveći dio se odnosi na transakcione račune (49,4%), koji su u odnosu na prethodni mjesec veći za 1,0%, depoziti po viđenju (20,4%) su veći za 1,0%, dok su oročeni depoziti (30,2%) veći za 2,1%.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u oktobru 2025. godine iznosila je 10,7%, što je u apsolutnom iznosu 3,55 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,98 milijardi KM (11,6%), u čijoj strukturi su transakcioni računi porasli za 16,5%, depoziti po viđenju za 6,6% i oročeni depoziti za 7,6%. Rast depozita je također zabilježen kod privatnih preduzeća za 756,9 miliona KM (9,7%), kod vladinih institucija za 669,6 miliona KM (15,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 159,4 miliona KM (8,3%).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 18,5 miliona KM (0,9%).

# CENTRALNA BANKA BIH
# DEVIZNE REZERVE
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