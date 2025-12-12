Hasičević: Socijalna gradnja mogla bi stabilizirati cijene nekretnina

Gospodarska komora Federacije BiH, uz potporu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, održala je u Neumu II. međunarodnu konferenciju "Izazovi tržišta nekretnina" na kojoj se razgovaralo o manjkavostima u primjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te o temama pristupa tržištu i potencijalnim klijentima, kreativnom marketingu i novim digitalnim tehnologijama.

Regulacija rada

Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Amir Hasičević u razgovoru za Fenu istaknuo je kako je upravo regulacija posredovanja u prometu na tržištu nekretnina jedan od osnovnih ciljeva koje je Federalno ministarstvo trgovine uzelo sebi u zadatak.

- Tu imamo tri osnovna stupa. Broj jedan je regulacija rada i profesionalizacija i licenciranje posrednika, broj dva standardiziranje procjena kako bi napravili neko, uvjetno rečeno, bolje tržište, broj tri poboljšanje procedura i ubrzavanje dozvola za izgradnju kako bi utjecali na poboljšanje ponude i tako utjecali na cijene. Sve to zajedno bi onda trebalo ući u digitalnu platformu koja bi objedinila ova tri stupa i učinila funkcionalno tržište praćeno u stvarnom vremenu, što bi dalo neku sigurnost. Očekujem da će i ova konferencija dati dobre rezultate - kazao je Hasičević.

Istaknuo je kako je sivo tržište najveći izazov i problem u dosadašnjoj primjeni propisa koji se odnose na posredovanje u nekretninama.

- Upravo to sivo tržište na tržištu nekretnina zakonskim regulativama pokušavamo svesti na minimalnu moguću mjeru s obzirom da je to štetno, kako za društvo tako i za sve sudionike u tom prometu. Drugi izazov je sve aktere udružiti u nekim interesnim skupinama kako bi doprinijeli boljem rezultatu i likvidnosti i stabilnosti tog tržišta - naveo je Hasičević.

Osvrnu se i na fenomen enormnog porasta cijena nekretnina, posebno u urbanim sredinama, istaknuvši kako je moguće rješenje tog problema socijalna gradnja.

- Tržište je formirano na osnovu ponude i potražnje, a mi smo danas u jednoj zoni u kojoj samo povlašteni mogu graditi, tako da nam je ograničena ponuda. Ulogu nekog regulatora trebaju uzeti lokalne zajednice, odnosno državni organi. Mislim da bi rješenje bila socijalna gradnja. To je praksa koja je u Europi ustaljena. Dakle, napravi se socijalna gradnja gdje su nekretnine, odnosno stambene jedinice za mlade po puno povoljnijoj cijeni i onda čim imate povećanu ponudu, automatski padaju cijene i onda to regulira od cijene nekretnine u vlasništvu do cijene zakupa - kazao je ministar.

Predsjednica Udruženja posrednika u prometu nekretnina pri Gospodarskoj komori FBiH Naida Ćerimagić istaknula je kako se, unatoč usvojenom Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, na terenu i dalje susreću s problemima.

- Iako je sada to pitanje zakonski regulirano, ne terenu imamo dosta problema. Jučer smo imali dobru i dinamičnu radionicu o prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju, a danas smo kroz panele aktualizirali trendove što se događa na tržištu. Ovo je mlada branša, ali zaista definitivno ima mnoge izazove koje moramo rješavati, a posebno što se tiče nas posrednika. Mislim da je iznimno važno jačati profesionalne standarde agencija za nekretnine jer oni imaju jednu od vodećih uloga u formiranju i oblikovanju tržišta - kazala je Čerimagić.

Cijene novogradnje

Direktorica Agencije za nekretnine "Opereta" iz Zagreba Jelena Kravoščanec Todorović navela je kako je u ovom gradu, ali i Hrvatskoj trenutno potražnja veća od ponude nekretnina.

- Iako su cijene i dalje išle gore, neka stabilizacija u ovom trenutku postoji. Kada pričamo o starogradnji cijene su se stabilizirale na tom nekom sadašnjem niovu, međutim cijene novogradnje i dalje idu gore. Unatoč tom porastu cijenu mi i dalje bilježimo manjak nekretnina na tržištu, kupaca ima, oni su postali sve izbirljiviji, traže specifične nekretnine, traže malo bolje zgrade, traže nekretnine koje imaju uređene odnose i zapravo takvih nekretnina nedostaje na tržištu - kazala je Kravoščanec Todorović.

Istaknula je kako su ovakva okupljanja jako dobra da se osvijeste problemi koji postoje na tržištu, da se struka udruži, da se razgovara o situaciji koju imamo i da se pronalaze neka rješenja od kojih bi korist mogli imati i građani i klijenti i poslovni subjekti.

- Opet ističem kako u ovom trenutku imamo stabilizaciju tržišta, kamatne stope u Hrvatskoj su još uvijek najjeftinije u Europi i na taj način se lako dolazi do novca, ali cijene nekretnina rastu i ne očekujemo nikakve značajne pomake - kazala Kravoščanec Todorović