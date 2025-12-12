Wizz Air ponovo ima bazu u Tuzli: Uvedene četiri nove linije

Niskobudžetna aviokompanija Wizz Air danas je ponovo aktivirala svoju bazu na Međunarodnom aerodromu Tuzla, što je ozvaničeno dolaskom aviona iz Kelna.

Nakon dvije godine pauze, tuzlanski aerodrom ponovo funkcioniše kao baza ove aviokompanije. Prvi let već je realiziran prema Kelnu, a u narednim danima postepeno će biti uvedene i linije za Hamburg, Maastricht i Malme.

Trenutno je u Tuzli stacioniran jedan bazni avion, dok se uskoro očekuje dolazak još jedne letjelice. Te četiri linije predstavljaju samo dio šireg plana Wizz Aira za jačanje ponude na tuzlanskom aerodromu.

- Otvaranje baze Wizz Aira na Međunarodnom aerodromu Tuzla predstavlja važan korak u razvoju našeg aerodroma i jačanju međunarodne povezanosti Bosne i Hercegovine. Povratak i baziranje modernog aviona A321neo potvrđuje dugoročnu saradnju i povjerenje koje Wizz Air ukazuje našem regionu - rekao je direktor aerodroma Dževad Halilčević.

Nakon zimskog reda letenja, putnicima će od proljeća biti dostupne i linije za Berlin, Frankfurt Hahn, Geteborg, Larnaku, Pariz Beauvais i Bratislavu.