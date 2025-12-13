Makarević: BiH ima potencijal biti mnogo brže rastuća ekonomija, pravna nesigurnost najčešća primjedba investitora

Vijeće stranih investitora BiH danas predstavlja efikasnu platformu kroz koju strani investitori artikulišu svoje potrebe prema donosiocima odluka.

U proteklih 19 godina FIC je bio pokretač brojnih inicijativa, od ukidanja parafiskalnih nameta do reformi koje su značajno unaprijedile poslovni ambijent. Stvorili smo tradiciju dijaloga, ali i odgovornosti – jer iza svake preporuke stoji iskustvo kompanija koje posluju u realnom sektoru, ulažu vlastiti kapital i zapošljavaju hiljade ljudi. Konkretno, periodično objavljujemo Bijelu knjigu i poslovni barometer koji oslikavaju puls naše privrede.

Rekao je to u razgovoru za Fenu izvršni direktor Vijeća stranih investitora BiH Nedim Makarević.

Uprkos tome, kako dodaje, BiH se i dalje suočava s izazovima koji sistemski usporavaju investicije.

- Pravna nesigurnost ostaje najčešća primjedba investitora – svaka spora presuda, nedosljedna praksa ili neriješen spor šalje negativan signal tržištu. Administrativna rascjepkanost posebno pogađa investitore koji posluju u više kantona ili entiteta, jer pravila nisu harmonizirana. Investitori traže digitalizovane, transparentne i brze procedure, a to još nije postignuto - kazao je Makarević.

Ipak, pozitivni pomaci su vidljivi. Kako napominje, vlade sve češće uvažavaju stavove FIC-a, a investitori prepoznaju da FIC više nije samo savjetnik – nego institucija koja kreira reformske politike, zastupa članice i predstavlja glas najboljeg dijela bh. ekonomije.

- BiH ima potencijal biti mnogo brže rastuća ekonomija, ali za to je potrebno ubrzati donošenje odluka i ojačati vladavinu prava. Mi na tome radimo svaki dan - rekao je Makarević.

FIC BiH okuplja više od 80 značajnijih domaćih i stranih investitora, čija imena nose težinu u bh. privredi. Riječ je o kompanijama koje su temelj industrije, bankarskog sistema, maloprodaje, energetike, farmaceutike, IT-a, metalske industrije i logistike. Članice FIC-a nisu samo investitori – one su nosioci znanja, tehnologije i standarda koji podižu konkurentnost cijele države.

Zajedno zapošljavaju više od 20.000 građana BiH, dok indirektno, kroz mreže dobavljača i partnera, utiču na egzistenciju još desetina hiljada porodica. Njihov ekonomski doprinos nadilazi statistiku – oni donose stabilnost, izvoz, razvoj i međunarodne veze kojima BiH često ne bi imala pristup bez stranog kapitala.

- Ukupno su članice FIC-a do danas uložile gotovo 10 milijardi KM u BiH, što ih svrstava u najvažnije pojedinačne pokretače modernizacije i privrednog rasta. Te investicije nisu samo brojke – to su fabrike, standardi, digitalne platforme, nova radna mjesta i tehnološki iskoraci koji mijenjaju strukturu bh. ekonomije - podsjeća izvršni direktor FIC-a.

Iako se o BiH često govori kroz izazove, Makarević naglašava da realni investitori ističu i da je naša zemlja jedna od najkonkurentnijih destinacija u regionu kada se gledaju strukturalne prednosti.

- Geostrateški položaj u srcu Evrope čini BiH idealnim područjem za near-shoring – trend koji EU dodatno ubrzava nakon globalnih poremećaja u lancima snabdijevanja.Pored toga, porez na dobit od 10% ubraja se među najniže u Evropi, što daje snažnu prednost investitorima koji planiraju dugoročne projekte. BiH ima i jednu od najkonkurentnijih cijena energije na kontinentu, što je ključno za proizvodne i energetski intenzivne industrije.

No, najveća prednost BiH jeste ljudski kapital. Naši inženjeri, IT stručnjaci, majstori i medicinski radnici visoko su cijenjeni u cijeloj Evropi, a njihova fleksibilnost i radna etika često nadmašuju očekivanja stranih investitora. Uz to, pristup EU tržištu bez carina i industrijska tradicija čine BiH izuzetno zanimljivom destinacijom za proizvodne kompanije koje traže stabilnost i brz pristup - kazao je Makarević.

Također podsjeća da je bh. dijaspora jedan od najvećih i najvrednijih ekosistema koje BiH ima – i to ne samo ekonomski.

- To je globalna mreža znanja, kapitala, povjerenja i emocija. Do sada je dijaspora ulaganja pokretala više intuitivno nego sistemski, ali trend se mijenja. Sve više uspješnih ljudi iz dijaspore želi investirati, otvarati firme, zapošljavati i prenositi znanje. FIC BiH je pokrenuo platformu FIC-dijaspora, čiji je cilj uspostaviti profesionalne kanale komunikacije između investitora iz dijaspore i institucija u BiH. Model se temelji na tri stuba: investicione prilike, povezivanje (networking) i podrška u administrativnim procesima - kaže Makarević.

Dodaje da dijaspora može biti strateški partner BiH u modernizaciji ekonomije, IT industriji, medicinskom turizmu, energetici i izvozno orijentisanim sektorima. Potencijal je ogroman, ali je potrebno da institucije kreiraju stabilna pravila igre, a FIC preuzima ulogu mosta koji povezuje ljude, kompanije i projekte.

Investitori dolaze iz različitih sektora, a to se, ističe izvršni direktor FIC-a, pokazalo i kroz izbor najznačajnijeg stranog investitora za 2025. godinu – od autoindustrije i energetike do prehrambenog sektora i IT-a, što potvrđuje da BiH ima široku ekonomsku bazu, ali i da određene oblasti još nisu ni približno iskorištene.

- Energetski sektor, posebno obnovljivi izvori energije, predstavlja najveći potencijal – EU traži pouzdane izvore električne energije, a BiH ima geografske mogućnosti koje mnoge evropske zemlje nemaju. Također, infrastruktura, transport i logistika mogu postati snažan investicijski magnet, ali zahtijevaju strateško planiranje i jasne procedure.IT sektor je već dokazao da globalno tržište prepoznaje kvalitet iz BiH, ali taj potencijal je mnogo širi – posebno u oblasti cyber sigurnosti, AI tehnologija i outsourcing usluga - kaže Makarević

Agroindustrija je, kako dodaje, još uvijek nedovoljno razvijena, a uz modernizaciju i standardizaciju proizvodnje, BiH može udvostručiti izvoz prehrambenih proizvoda u EU i zemlje Zaljeva.

- Ambijent ćemo unaprijediti tek kada sistem postane brz, digitalizovan, transparentan i predvidiv. Investitor ne traži privilegije – on traži jasna pravila i sigurnost ulaganja - ističe Makarević.

Na pitanje šta je fokus FIC-a u narednoj godini, izvršni direktor kaže da FIC BiH ulazi u novu fazu i da prelazi iz pasivne savjetodavne uloge u aktivnu institucionalnu misiju.