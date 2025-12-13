Godišnji rast kredita stanovništva 1,48 milijardi KM: Građani se zadužuju da bi preživjeli

Da građani žive od mjeseca do mjeseca i da značajan broj njih ulazi u dugovanja po tekućem računu, potvrđuje nam ekonomski stručnjak, Draško Aćimović.

Dok su ukupni krediti domaćim sektorima na kraju oktobra 2025. godine iznosili 28,02 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 226,6 miliona KM, dotle je kreditni rast kod sektora stanovništva registrovan za 161,2 miliona KM.

- U suštini nenamjensko ili kartično kreditiranje tekućih potreba je izuzetno skupo za građane, jer su to najveće kamate. Nažalost, uglavnom, građani su prisiljeni zbog niskih primanja i ogromnih cijena hrane, ali i svega ostalog, ukratko, rastućih troškova života da na taj način pokušavaju doći do kraja mjeseca -govori Aćimović za „Dnevni avaz“.

Upozorava da bi građani u vezi s potrebama za nenamjenskim potrošačkim kreditima trebali biti na oprezu, upravo, zbog kamatnih stopa koje su značajno više u odnosu na druga kreditiranja.

- To je jako nepovoljno, a oni koji posežu za takvom vrstom kredita i kojih je, nažalost, sve više samo se vrte ukrug i to onaj negativni, jer se u konačnici njihova primanja samo smanjuju - objašnjava Aćimović.

Cijene nekretnina

Također, ukazuje na to da je drugi dio ukupnog kreditiranja stanovništva koji se odnosi na stambene kredite, zapravo, vezuje za psihološki momenat.

- To je već viđeno u mnogim zemljama svijeta, pa sada i u BiH. Dakle, radi se o tome da građani strahuju da će cijene nekretnina biti sve više, pa posežu za kupovinom, po cijenama koje su apsolutno neprihvatljive, čak i za one s boljim primanjima - navodi Aćimović.

Privatna preduzeća

Godišnji rast kredita registrovan je i kod privatnih preduzeća za 777,2 miliona KM, kod vladinih institucija za 90,4 miliona KM, nefinansijskih javnih preduzeća za 184,1 milion KM i kod ostalih domaćih sektora za 116,2 miliona KM.

Smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou zabilježeno je kod privatnih preduzeća za 8,8 miliona KM i kod ostalih domaćih sektora za 1 milion KM.