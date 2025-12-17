Warner Bros će vjerovatno odbiti ponudu Paramounta od 108,4 milijarde dolara

Upravni odbor Warner Bros Discoveryja mogao bi već u srijedu objaviti odluku o ponudi za preuzimanje vrijednoj 108,4 milijarde dolara koju je podnijela Paramount Skydance, pri čemu se očekuje da će odbor savjetovati dioničare da glasaju protiv ponude.

Odluka da se ponovo potvrdi ponuda za otkup od Netflixa označila bi najnoviji preokret u utrci za imovinu koja uključuje poznati filmski i TV studio Warner Brosa, kao i njegovu opsežnu biblioteku filmova i serija, čiji portfelj obuhvata klasike poput "Casablance" i "Građanina Kanea" do savremenih favorita poput "Harry Pottera" i "Prijatelja". Warner Bros posjeduje streaming servis HBO Max, piše Reuters.

Pobjednik će steći veliku prednost u "ratovima streaminga" osiguravanjem bogate biblioteke sadržaja koja je dugo bila meta akvizicija.

Netflix je ranije ovog mjeseca izašao kao pobjednik s ponudom od 27 dolara po dionici u gotovini i akcijama za nekablovsku imovinu Warner Brosa.

Generalni direktor Paramounta David Ellison, zatim se direktno obratio dioničarima Warner Brosa s ponudom od 30 dolara po dionici, u gotovini, za cijelu kompaniju.

U regulatornim podnescima Paramount je naveo da je njegova ponuda superiornija od Netflixove i da bi imala jasniji put ka regulatornom odobrenju. Njegovu ponudu finansira 41 milijarda dolara novog kapitala, koji podržavaju porodica Ellison i RedBird Capital, te 54 milijarde dolara obaveza po osnovu duga od Bank of America, Citi i Apollo.

Prema pisanju Bloomberga, Affinity Partners Jareda Kushnera, koji je bio jedan od finansijskih partnera Paramounta, povlači se iz ove utrke.