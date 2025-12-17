Jačanje investicionih veza između Katalonije i Kantona Sarajevo: Prepoznata šansa za nova ulaganja

Tim povodom je u Zagrebu održan je sastanak direktora KAIP-a Adnana Jašarevića, i Amre Hašimbegović pomoćnice direktora za investicije s predstavnikom Ureda Vlade Katalonije za Bosnu i Hercegovinu Alexandrom Fernandezom Llopartom, te predstavnikom agencije ACCIÓ Jorgeom Salgadom na kojem su usaglašene mogućnosti institucionalne saradnje i definirani konkretni koraci ka privlačenju investitora iz Katalonije u Kanton Sarajevo.

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju (KAIP) uspostavila je saradnju s Uredom Vlade Katalonije i katalonskom agencijom za konkurentnost i međunarodno poslovanje – ACCIÓ, s ciljem jačanja aktivnosti na promociji investicija i unapređenju poslovnog okruženja u Kantonu Sarajevo.

Tokom sastanka dogovoreni su zajednički pravci djelovanja koji uključuju razmjenu informacija, promociju investicionih projekata, direktno povezivanje privrednih subjekata, kao i organizaciju budućih poslovnih susreta i posjeta potencijalnih investitora iz Katalonije.

Posebno je istaknuta ekonomska snaga Katalonije, koja predstavlja najrazvijeniju i ekonomski najjaču regiju Španije, s više od 20 posto ukupnog BDP-a te zemlje, snažnom izvozno orijentisanom privredom, razvijenom industrijom, tehnologijom i inovacijama, te Barcelonom kao jednim od vodećih poslovnih i investicionih centara južne Evrope.

U okviru sastanka održana je i prezentacija investicionih potencijala i konkretnih projekata u Kantonu Sarajevo, s naglaskom na komparativne prednosti ulaganja u Sarajevo, uključujući povoljan geostrateški položaj, dostupnu i kvalifikovanu radnu snagu, nisku stopu poreza, podršku ulaganjima i zapošljavanju, konkurentne troškove poslovanja, te rastuće sektore poput IT-a, turizma, energetike, industrije i usluga.

Predstavnici katalonskih institucija izrazili su čvrstu spremnost i jasan interes za investiranje i saradnju, naglasivši da u Kantonu Sarajevo prepoznaju značajne mogućnosti za ulaganja i razvoj brojnih sektora, kao i potencijal za dugoročno partnerstvo.

Tokom razgovora posebno je naglašena i tradicionalno snažna veza između Sarajeva i Katalonije, koja datira još iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su Katalonija i Grad Barcelona pružili značajnu humanitarnu, institucionalnu i društvenu pomoć Sarajevu i Bosni i Hercegovini, nastavljajući tu podršku i u poslijeratnom periodu.

Uspostavljena saradnja predstavlja važan korak ka jačanju međunarodne vidljivosti Kantona Sarajevo kao atraktivne investicione destinacije i potvrđuje opredijeljenost KAIP-a za strateško povezivanje s najrazvijenijim evropskim regijama, saopćeno je iz te agencije.