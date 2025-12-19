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INFRASTRUKTURNI PODUHVAT

Svečanim puštanjem plina za potrebe logističkog centra Lidla započela plinifikacija Kiseljaka

To je jedan od najznačajnijih projekata vezanih za energiju, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a svjedoci smo kakvo je stanje zraka i tla

Svečanim puštanjem plina za potrebe logističkog centra Lidla započela plinifikacija Kiseljaka - Avaz
Dnevni avaz
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19.12.2025

Načelnik Općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak ocijenio je današnje puštanje plina za potrebe logističkog centra Lidla d.o.o. BH najznačanijim infrastrukturnim poduhvatom kad je u pitanju plinifikacija te općine.

- To je jedan od najznačajnijih projekata vezanih za energiju, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a svjedoci smo kakvo je stanje zraka i tla - rekao je Mišurić Ramljak.

Dodao je da u narednim danima nastavljaju izgradnju kraka plinovoda prema Kiseljaku i izrazio nadu da će sve javne ustanove, javna preduzeća, te javne i privatne kotlovnice preći na plin kao ekološki prihvatljiv energent.

Mišurić Ramljak je najavio da bi u narednom periodu i općina Fojnica mogla biti priključena na isti plinovod kada on dođe do Kiseljaka.

Podsjetio je da je plinifikacija Kiseljaka trebala biti okončana prije 10 godina ali je vrijeme izgubljeno jer je raskinut ugovor s ranijim koncesionarom.

Mladen Medić uime koncesionara JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak naveo je da planiraju plinifikaciju svih javnih ustanova te da će razvojem mreže biti pokrivena cijela općina.

Rukovodilac Sektora tehničkih poslova BH Gasa Nedžad Kupusović rekao je da je danas prva dionica plinovoda puštena u probni rad nakon čega slijedi širenje mreže prema Kiseljaku i najavio nastavak podrške kolegama iz ViK Kiseljak.

# KISELJAK
# PLIN
# LIDL
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