Ministarstvo privrede USK podržalo obrtnike sa 665.000 KM

Ministarstvo privrede Vlade Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću upriličilo potpisivanje ugovora sa obrtnicima koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku po javnom pozivu "Poticaj obrtima", u okviru Programa poticaja razvoja male privrede za 2025. godinu. Ugovore o dodjeli sredstava sa korisnicima potpisala je ministrica privrede USK Samra Mehić.

Programom poticaja ove godine obuhvaćena su 144 obrtnika s područja kantona, a sredstva su dodijeljena s ciljem unapređenja poslovanja, jačanja konkurentnosti i očuvanja postojećih radnih mjesta u sektoru obrta.

- Programom su ove godine podržana 144 obrtnika, a dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 665.166,46 KM. Budžetom za narednu godinu Ministarstvo privrede planiralo je povećanje iznosa sredstava za realizaciju programa poticaja male privrede - izjavila je ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić.

Iz Ministarstva privrede istaknuto je da će i u narednom periodu nastaviti s mjerama podrške malim privrednicima i obrtnicima, prepoznajući njihov značaj za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i stabilnost tržišta rada u Unsko-sanskom kantonu.