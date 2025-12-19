Delegacija Vlade FBiH u posjeti Rudniku mrkog uglja Banovići

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu s premijerom Nerminom Nikšićem, tokom današnjeg boravka u Banovićima je posjetila Rudnik mrkog uglja gdje je otvorena investicija transportnog sistema za jalovinu s odlagačem u rejonu odlagališta u krateru starog površinskog kopa Čubrić.

Transportni sistem treba da obezbijedi stabilnu otkrivku, a bit će izvršena i rekultivacija zemljišta na starom površinskom kopu, što je prilika za nove investicije putem Zelene agende.

- Ovo je najveća investicija u posljednjih deset godina u rudnicima, a trenutno po knjigovodstvenoj vrijednosti iznosi 57 miliona. S obzirom na to da ta investivcija traje već pet-šest godina, njena realna vrijednost u ovom trenutku je veća od 100 miliona KM – kazao je novinarima direktor Rudnika Banovići Rasim Dostović.

- Treba da omogući da kop Turija, koji sada eksploatišemo, na jeftiniji način pokrivamo i zatvaramo kop Čubrić te zemljište dovodimo u prvobitno stanje. Tu ćemo obezbijediti više od 100 hektara novih površina za budući poslovni ambijent. To nam stvara prostor za buduću proizvodnju zelene energije; rudnik Banovići inače raspolaže stotinama hektara površina u vlasništvu 1/1 i mislimo da ćemo blizu sto megavata moći prikopčati na 110-kilovoltni dalekovod. U saradnji s Vladom Federacije BiH i Elektroprivredom BiH, zatražićemo najoptimalnija rješenja kako da u budućnosti proizvodimo zelenu energiju, što je predviđeno do 2050. godine i da ovaj proces tranzicije napravimo na način da svako radno mjesto koje zatvaramo u rudniku, otvaramo nekim drugim pogonom – rekao je.

Izgradnja jedne od predviđenih solarnih elektrana od 15 megavata počinje iduće godine, kazao je također Dostović, odgovarajući na jedno od novinarskih pitanja.

- Generalno, imamo još 70 hektara spremnih površina dok ovo završimo, znači imamo površine koje trenutno možemo raditi za 90 megavata. To je samo početak konačnog proizvoda; planiramo jednu reverzibilnu elektranu u Turiji, za koju Svjetska banka već nudi novac i ta solarna energija bi se akumulirala preko reverzibilne elektrane da bismo je noću, kad nema struje, prodavali po znatno boljoj cijeni – Dostovićeve su riječi.

On smatra da će jedan od pravaca u budućnosti biti kapaciteti obnovljivih izvora energije, što će pomoći i dovođenju stranih investitora.

Rudnik mrkog uglja završava već drugu godinu pozitivnim bilansom te ozbiljno radi na investicijama za narednu, najavio je direktor.

Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je da Federalna vlada podržava investicije i projekte kojima se stvaraju pretpostavke za kvalitetniju i bolju budućnost.

- Čim je dobro rudarima, rudniku, sigurno i energetski sektor u Federaciji, a posljedično i u Bosni i Hercegovini, može razmišljati o tome da se ponovno vrati na nivo suvereniteta i izvoza struje - rekao je Nikšić.