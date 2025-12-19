Nova Željezara Zenica: Radna mjesta sigurna, a svi dobavljači će biti isplaćeni u stečajnom postupku

Menadžment Nove Željezare Zenica, nakon što je prije dva dana zeničkim novinarima potvrdio da su Općinskom sudu u Zenici predali zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad tim preduzećem, danas se obratio i radnicima, svojim eksternim saradnicima i dobavljačima.

- Cijenjeni radnici, eksterni saradnici i dobavljači, želimo Vas obavijestiti da je Nova Željezara Zenica, isključivo zbog zakonske obaveze koju ima zakonski zastupnik Društva u skladu sa odredbama Zakona o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima FBiH, podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom Općinskom sudu.

Važno je naglasiti da ovaj postupak ne znači likvidaciju Društva, već predstavlja zakonski okvir za reorganizaciju i rješavanje naslijeđenih izazova, s ciljem očuvanja kontinuiteta proizvodnje i zaštite radnih mjesta - istakli su na početku obraćanja.

Uprava Društva, dodaju, već je poduzela niz aktivnosti i nastavlja raditi na prevazilaženju ovog izazovnog perioda.

- Uvjereni smo da će rezultat biti pozitivan i da ćemo zajedno nastaviti graditi stabilnu budućnost.

Našim radnicima jasno poručujemo da proizvodnja ostaje naš glavni prioritet i neće biti dovedena u pitanje. Vaša sigurnost i očuvanje radnih mjesta su u središtu svih naših odluka.

Našim eksternim saradnicima i dobavljačima želimo naglasiti da saradnja i povjerenje koje smo izgradili ostaju neupitni.

Dugovanja i obaveze prema Vama neće biti dovedena u pitanje te se zahvaljujemo na razumijevanju i nastavku uspješne saradnje bez koje proizvodni proces ne bi bio moguć - podvukli su iz kompanije NŽZ-a.

Ukoliko imaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ističu, stoje im na raspolaganju za dodatna pojašnjenja te su spremni organizovati zajednički sastanak, kako bi osigurali potpunu jasnoću i nastavak međusobne uspješne saradnje.