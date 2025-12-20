Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Prijedlog budžeta KS za 2026. godinu u iznosu od 1,9 milijardi KM

Predloženi Budžet iznosi 1,9 milijardi KM i koncipiran je s ciljem očuvanja fiskalne stabilnosti Kantona Sarajevo, nastavka realizacije kapitalnih projekata, urednog izvršavanja socijalnih obaveza te stabilnog finansiranja kantonalnih funkcija.

- Budžet za 2026. godinu odraz je naše namjere da očuvamo ekonomsku stabilnost Kantona, uz snažnu razvojnu komponentu. Ključni prioritet bio je uspostaviti balans između socijalne osjetljivosti i nastavka kapitalnih infrastrukturnih investicija. Nastavljamo sa subvencioniranjem vrtića, osiguravanjem besplatnog javnog prevoza, te rekonstrukcijom i opremanjem škola. Posebno izdvajamo izgradnju nove osnovne škole na Stupu, Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, završetak Univerzitetske biblioteke te obnovu fasade Narodnog pozorišta. Godina 2026. bit će u znaku velikih završetaka, ali i novih razvojnih početaka. Naš fokus ostaje na transformaciji saobraćajne infrastrukture, puštanja u rad pruge do Hrasnice i otvaranja tunela Kobilja Glava. Uz ulaganja u komunalni sektor, Sarajevo pretvaramo u metropolu koja se razvija po mjeri svih svojih građana. Ovaj budžet je alat kojim osiguravamo kvalitetne javne usluge, podršku privredi i sigurnost za sve - istakao je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Kako je obrazloženo, najveći udio u prihodovnoj strani Budžeta čine poreski prihodi, dok je prihodovna struktura Budžeta zasnovana na stabilnim izvorima finansiranja, prije svega prihodima od indirektnih poreza i poreza na dohodak. Pored toga, Budžet uključuje i neporezne prihode te tekuće transfere i donacije.

Na rashodovnoj strani Budžeta, poseban fokus stavljen je na kapitalne projekte i investicije, te na osiguranje kontinuiteta u finansiranju javnih funkcija i usluga. Značajna sredstva planirana su i za servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga, uz istovremeno jačanje fiskalne discipline i uredno izmirivanje obaveza.

Prijedlogom budžeta predviđeno je i uvećanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u javnom sektoru za pet posto, čime se nastavlja politika očuvanja životnog standarda zaposlenih, uz poštivanje budžetskih mogućnosti.

- Fokus je na smanjenju ranije preuzetih obaveza, stabilnom servisiranju duga i očuvanju fiskalne ravnoteže, uz istovremeno zadržavanje investicione aktivnosti Kantona - poručio je ministar finansija Afan Kalamujić.

Prijedlog budžeta Skupština KS razmatrat će na sjednici zakazanoj za 29. decembar 2025. godine.