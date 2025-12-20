Porezna uprava Federacije BiH izvršila 258 inspekcijskih nadzora i zapečatila 24 objekta

Kao što je najavljeno inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 19.12.2025. godine izvršili 258 kontrola.

Kontrolama su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću – klađenja, ugostiteljstva, trgovine, građevine, pekarstva i druge uslužne djelatnosti.

Tokom provedenih kontrola inspektori su zatekli 376 prijavljenih radnika i 35 neprijavljenih radnika. Otkrivena su 3 objekata, koja su obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 5 poreznih obveznika koji nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 72 porezna obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja.

Utvrđene nepravilnosti

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćena su 24 objekta i u 111 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 303.850,00 KM.

Na području Zeničko-dobojskog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema navedenim podacima, 43% kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Pregled izvršenih kontrola

Pregled izvršenih kontrola prikazuje se po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 56 kontrola u kojima je zatečeno 69 prijavljenih radnika, 3 neprijavljena radnika, 3 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj 8 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.500,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 79 prijavljenih radnika, 11 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 10 objekata i u 31 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 75.200,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 32 kontrola u kojima je zatečeno 54

prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.600,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 35 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekata i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 28.600,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima su zatečena 33 prijavljena radnika, 3 neprijavljena radnika, 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekt je zapečaćen i u 11 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 33.950,00 KM.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 25 prijavljenih radnika i 6 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekta i u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 20.100,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečen 51 prijavljeni radnik i 4 neprijavljena radnika, i 7 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 10 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.800,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 10 kontrola u kojima je zatečeno 11 prijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 6 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 18.000,00 KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 9 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika i 2 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u zapečaćena su 2 objekta i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 21.100,00 KM.

U Bosansko - podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odborenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 3 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 5.000,00 KM.

Pojačane inspekcijske kontrole

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da će i u periodu predstojećih novogodišnjih praznika provoditi pojačane inspekcijske kontrole.

Nadzori će biti fokusirani na provjeru prijave organizovanja muzike uživo, prijavu radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uplatu poreza i doprinosa, evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, kao i posjedovanje odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa. U svim slučajevima utvrđenih nepravilnosti, Porezna uprava Federacije BiH će, u skladu sa zakonom, izricati sankcije i vršiti pečaćenje objekata, koji će ostati zatvoreni bez obzira na to da li je u njima planiran ili ugovoren novogodišnji program, saopćeno je iz PU FBiH.