Inflacija u BiH dvostruko veća nego u Evropi: Narod bira između lijekova i hrane

Stalna, puzajuća poskupljenja, koja traju već godinama, stežu omču oko vrata građanima ove zemlje, u kojoj mjesečna primanja većine nisu dovoljna ni za osnovne potrebe!

Cijena potrošačke korpe premašila je 3.350 KM, pa je s prosječnom plaćom od 1.600 ili najnižom od 1.000 KM moguće pokriti tek 47,78, odnosno 29,8 posto troškova života četveročlane porodice. Penzioneri s približno 600 KM mjesečno davno su se odrekli čega god su mogli, kako bi imali dovoljno za hranu i prijeko potrebne lijekove.

Puko preživljavanje

- Moja i suprugina penzija su minimalne, a još su minimalnije otkako smo morali uzeti i kredit. Kako se izboriti za opstanak, ako su samo računi oko 250 maraka. Jednu penziju odvojimo da regulišemo obaveze i da posjetimo apoteku, a ono što ostane je za puko preživljavanje, jer svaki dan – po fening, dva, pet, marka – sve je skuplje, a penzije gotovo iste – kaže Mirsad Karović iz Goražda.