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BORBA ZA OPSTANAK

Inflacija u BiH dvostruko veća nego u Evropi: Narod bira između lijekova i hrane

Moja i suprugina penzija su minimalne, a još su minimalnije otkako smo morali uzeti i kredit

Inflacija u BiH dvostruko veća nego u Evropi - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

20.12.2025

Stalna, puzajuća poskupljenja, koja traju već godinama, stežu omču oko vrata građanima ove zemlje, u kojoj mjesečna primanja većine nisu dovoljna ni za osnovne potrebe!

Cijena potrošačke korpe premašila je 3.350 KM, pa je s prosječnom plaćom od 1.600 ili najnižom od 1.000 KM moguće pokriti tek 47,78, odnosno 29,8 posto troškova života četveročlane porodice. Penzioneri s približno 600 KM mjesečno davno su se odrekli čega god su mogli, kako bi imali dovoljno za hranu i prijeko potrebne lijekove.

Puko preživljavanje

- Moja i suprugina penzija su minimalne, a još su minimalnije otkako smo morali uzeti i kredit. Kako se izboriti za opstanak, ako su samo računi oko 250 maraka. Jednu penziju odvojimo da regulišemo obaveze i da posjetimo apoteku, a ono što ostane je za puko preživljavanje, jer svaki dan – po fening, dva, pet, marka – sve je skuplje, a penzije gotovo iste – kaže Mirsad Karović iz Goražda.

Karović: Mnoge artikle smo eliminisali s jelovnika. Avaz

Najveći dio troškova u okviru mjesečne potrošačke korpe odnosi se na nabavku hrane.

Veći problem

- Mnoge artikle smo eliminisali s jelovnika. Kilogram pršute 50 KM, trebam dati 10 posto moje penzije. Jaja 12 – 15 KM. Sve je drastično poskupilo, pa se divim penzionerima kako preživljavamo, pogotovo onima kojima treba donijeti i koje treba obići. Svako jutro idem po drva i gledam koliko će ih ostati. Strašno su poskupila, a moraš se ugrijati. Ogrjev za zimu košta blizu 2.000 KM. Izgleda da su računi i drva veći problem od hrane – ističe Karović.

Prema podacima Eurostata, godišnja stopa inflacije u eurozoni u novembru je iznosila 2,1 posto, dok je inflacija u BiH 4,3 posto.

# LIJEKOVI
# EVROPA
# HRANA
# INFLACIJA
# NAROD
# BIH
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