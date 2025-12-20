Povećanje minimalca od 27 KM posvađalo sindikate: Kurtović kritizirao Beširović

- Predsjednik SSSBiH Samir Kurtović i članovi delegacije SSSBiH u ESV FBiH prihvatili su predloženo povećanje minimalne plate isključivo poštujući Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plate, iako su jasno i argumentovano ukazali da je riječ o niskom i nedovoljnom iznosu koji ne odgovara realnim potrebama radnika i radnica u Federaciji BiH. Odluka o prihvatanju donesena je u okolnostima u kojima je bilo jasno da bi odbijanje prijedloga značilo zadržavanje postojećeg, još nižeg iznosa minimalne plate, bez ikakve garancije da bi Vlada FBiH ponudila povoljnije rješenje - navodi se u saopćenju SSS BiH.

SSS BiH posebno naglašava da je ovakav iznos povećanja direktna posljedica primjene formule za obračun minimalne plate protiv koje je Savez bio još od njenog usvajanja, jer je postavljena tako da sistemski onemogućava bilo kakvo značajnije povećanje minimalca. Delegacija SSS BiH je i na sjednici ESV-a jasno istakla da ta formula ne štiti radnike, već održava minimalnu platu na najnižem mogućem nivou. Prihvatanje ovakve odluke ne znači da je SSS BiH zadovoljan rješenjem niti da odustaje od borbe za pravedniji sistem.

- Naprotiv, Savez ostaje pri zahtjevu za izmjenu postojećeg modela, a od socijalnih partnera smo tražili otpočinjanje pregovora oko Općeg kolektivnog ugovora kao ključnog instrumenta za dugoročno i suštinsko unaprjeđenje položaja radnika i u javnom i u realnom sektoru. Vlada FBiH je već dala svoju saglasnost, a narednih dana očekujemo da isto uradi i Udruženje poslodavaca FBiH. Savez samostalnih sindikata BiH neće pristati da se simbolično povećanje od 27 KM predstavi kao uspjeh. To je minimum koji je u datim okolnostima prihvaćen, ali borba za dostojanstvenu platu i život od rada se nastavlja. Također, Savez samostalnih sindikata BiH odbacuje pokušaje pojedinaca i organizacija koje nisu dio SSS BiH da, kroz selektivne i pojednostavljene interpretacije, manipuliraju ovom temom i dovode u pitanje kredibilitet reprezentativnog saveza sindikata. Posebno ističemo da javni komentari gospođe Mersihe Beširović, predsjednice Sindikata trgovine BiH, koji nije članica SSS BiH, ne predstavljaju konstruktivnu kritiku već su usmjereni ka ličnom targetiranju predstavnika SSS BiH u ESV FBiH. Ono što nam svima u sindikatu sada treba je jedinstvo kako bismo se zajedno izborili za poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i radnica u FBiH.