Mihajlović: Srbija na korak od sekundarnih sankcija zbog NIS-a, poruke iz Rusije nisu prijateljske

Bivša ministrica energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je u subotu da se Srbija nalazi na korak od uvođenja sekundarnih sankcija zbog Naftne industrije Srbije (NIS), upozorivši da bi to predstavljalo ozbiljan problem za državnu ekonomiju i ukupnu stabilnost zemlje.

Mihajlović je za Tanjug rekla da poruke koje dolaze iz Rusije ne smatra prijateljskim, već da imaju obilježja političkog pritiska. Komentarišući nedavno obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, navela je da je takvu poruku doživjela kao upozorenje, a ne kao izraz partnerstva.

Prema njenim riječima, ruski zvaničnici se pozivaju na poštivanje međudržavnog sporazuma o NIS-u, iako, kako tvrdi, Rusija nije ispunila ključne obaveze iz tog ugovora. Istakla je da je zatvaranjem rafinerije u Novom Sadu ubrzo nakon privatizacije Srbija ostala sa samo jednom rafinerijom, čime je izgubila mogućnost prerade najkvalitetnije domaće sirove nafte.

Mihajlović je dodala da ni druge obaveze iz sporazuma, poput očuvanja zaposlenosti i realizacije projekta „Južni tok“, nisu ispunjene, podsjetivši da je više od 10.000 radnika ostalo bez posla u godinama nakon privatizacije.

Ona je ocijenila da je eksploatacija nafte u Srbiji bila izuzetno profitabilna za rusku stranu zbog nižih troškova i povoljnih uslova, te osporila tvrdnje da su ruska ulaganja u NIS iznosila tri milijarde eura. Prema njenim navodima, najveća investicija odnosila se na modernizaciju Rafinerije Pančevo i ekološke projekte, u iznosu od oko 900 miliona eura.

Mihajlović je također navela da bi eventualno preuzimanje vlasništva nad NIS-om uz isplatu tržišne vrijednosti bilo legitimno i u skladu s međunarodnim pravom, upozorivši da bi neisplaćivanje naknade moglo dovesti do arbitražnog spora.

Zaključila je da Rusiji, kako je rekla, u ovom slučaju nije presudan finansijski interes, već očuvanje političkog uticaja.

Putin poručio da se nada da će Srbija ispuniti preuzete obaveze

Moskva polazi od toga da će Beograd ispuniti preuzete obaveze u vezi sa kompanijom Naftna industrija Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama, i da će rukovodstva dvije zemlje realizovati brojne druge zajedničke projekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak.

"U toku smo sa svime što se tamo dešava, imamo međuvladin sporazum sa Srbijom povodom uvođenja bilo kakvih restrikcija", kazao je Putin.

Odgovarajući na novinarsko pitanje na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi, naglasio je kako njegova zemlja polazi od toga da će prijateljsko rukovodstvo Srbije ispuniti obaveze koje je preuzelo na sebe.

Američke sankcije NIS-u

Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele su sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu, 9. oktobra 2025. Cilj sankcija je, kako je saopćeno, spriječiti Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini.

Prema dostupnim podacima, u ruskom vlasništvu je 56,15 posto, države Srbije 29,87 posto te oko 14 posto u vlasništvu malih akcionara.

Rafinerija nafte Pančevo, koja je u vlasništvu NIS-a i jedina u Srbiji, zatvorena je 2. decembra, kao posljedica sankcija. Njeno snabdijevanje je prekinuto jer je susjedna Hrvatska, poštujući američke sankcije, zatvorila Jadranski naftovod (JANAF) kojim je dopremana sirova nafta.

Vlada Srbije uvjerava da je osigurala dovoljno zaliha naftnih derivata do kraja januara. Navode kako su u komunikaciji i sa drugim dobavljačima kako bi osigurali dovoljno naftnih derivata za srbijansko tržište.