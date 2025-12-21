Mikrokreditna organizacija doživjela krah: Zabranjeno im da nastave obavljati poslove

Agencija za bankarstvo Federacije BiH oduzela je dozvolu za pružanje mikrokreditnih usluga Mikrokreditnoj fondaciji LOK iz Sarajeva, čime je ovoj instituciji zabranjen dalji rad u oblasti mikrokreditiranja.

U odluci Agencije precizira se da donirana sredstva namijenjena kreditnom fondu, u iznosu od 4,64 miliona KM, neće biti dio likvidacione mase kao kapital fondacije. Nakon pokretanja postupka likvidacije, ta sredstva bit će, u skladu sa zakonom, prenesena na jednu ili više drugih mikrokreditnih fondacija sa sjedištem u Federaciji BiH.

Mikrokreditna fondacija LOK licencu za rad dobila je 4. februara 2008. godine i više od deset godina bila je aktivna na tržištu mikrokreditnih usluga u Federaciji BiH. Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, na kraju 2024. godine fondacija je raspolagala imovinom vrijednom 5,73 miliona KM. Bruto kreditni portfelj iznosio je 4,66 miliona KM, dok su finansijski plasmani dostizali 4,35 miliona KM.

Poslovna 2024. godina završena je s gubitkom od 484.000 KM, a na dan 31. decembra fondacija je zapošljavala 48 radnika. Odluka o oduzimanju licence i pokretanju likvidacije otvara pitanja sudbine zaposlenih, kao i nastavka kreditne podrške korisnicima, koji bi trebali biti preusmjereni na druge mikrokreditne fondacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.