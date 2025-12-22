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RAST

Zlato po prvi put nadmašilo nivo od 4.400 dolara po unci

Američke terminske ugovore za zlato s isporukom u februaru porasle su za 0,98 posto na 4430,30 dolara po unci

Rast cijena zlata. Fena

FENA

22.12.2025

Zlato je u ponedjeljak prvi put preskočilo nivo od 4.400 dolara po unci, zahvaljujući rastućim očekivanjima daljnjeg smanjenja američkih kamatnih stopa i snažnoj potražnji za sigurnim utočištem, a srebro se također pridružilo rastu i dostiglo rekordni nivo.

Spot cijena zlata porasla je za 1,4 posto na 4397,16 dolara po unci do 05,02 sati, nakon što je tokom dana probila granicu od 4.400 dolara i dosegla rekordnih 4400,29 dolara. Spot cijena srebra porasla je za 3,3 posto i dostigla istorijski maksimum od 69,44 dolara.

Američke terminske ugovore za zlato s isporukom u februaru porasle su za 0,98 posto na 4430,30 dolara po unci.

Zlato je ove godine poraslo za 67 posto, obarajući više rekorda i prvi put probijajući granice od 3.000 i 4.000 dolara po unci. Spremno je za svoj najveći godišnji rast od 1979. godine.

Srebro je od početka godine poraslo za 138 posto, znatno nadmašujući zlato, potkrijepljeno snažnim prilivom ulaganja i trajnim ograničenjima ponude, prenosi Reuters.

# ZLATO
# SAD
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