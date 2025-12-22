Zlato po prvi put nadmašilo nivo od 4.400 dolara po unci

Zlato je u ponedjeljak prvi put preskočilo nivo od 4.400 dolara po unci, zahvaljujući rastućim očekivanjima daljnjeg smanjenja američkih kamatnih stopa i snažnoj potražnji za sigurnim utočištem, a srebro se također pridružilo rastu i dostiglo rekordni nivo.

Spot cijena zlata porasla je za 1,4 posto na 4397,16 dolara po unci do 05,02 sati, nakon što je tokom dana probila granicu od 4.400 dolara i dosegla rekordnih 4400,29 dolara. Spot cijena srebra porasla je za 3,3 posto i dostigla istorijski maksimum od 69,44 dolara.