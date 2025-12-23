Dramatično stanje u "Koksari" Lukavac: "Radnici neće svojim rukama ugasiti peći i izvršiti kolektivni suicid

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala FBiH Ilvana Smajlović oglasila se saopćenjem, gdje navodi da je stanje u preduzeću "Koksara" u Lukavcu alarmantno.

Podsjećamo, do svega dolazi nakon što je ovo preduzeće otišlo u stečaj, a kompanija "Pavgord" odustala od kupovine.

Smajlović poručuje da radnici Koksare neće svojim rukama ugasiti peći i time izvršiti kolektivni suicid.

- Dakle, nije bilo dovoljno godinama raditi na siromašenju i devastaciji ove kompanije i to za lične koristi, i pri tome bez imalo savjesti gledati kako ova kompanija tone, a onda se izmaknuti i ostaviti i kompaniju i radnike na cjedilu. Nije bilo dovoljno proglašenje stečaja. Nije bilo dovoljno to što je 200 radnika završilo na ulici. Sada, kada se počeo javljati tračak nade da bi se ova kompanija i mogla spasiti (što je sigurno moguće uz malu pomoć i domaćinsko poslovanje), dešava se zadnji smrtonosni udarac.