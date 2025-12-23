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ALARMANTNO

Dramatično stanje u "Koksari" Lukavac: "Radnici neće svojim rukama ugasiti peći i izvršiti kolektivni suicid

Kada se počeo javljati tračak nade da bi se ova kompanija i mogla spasiti (što je sigurno moguće uz malu pomoć i domaćinsko poslovanje), dešava se zadnji smrtonosni udarac, poručuju iz Sindikata

Koksara Lukavac. Facebook

S. S.

23.12.2025

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala FBiH Ilvana Smajlović oglasila se saopćenjem, gdje navodi da je stanje u preduzeću "Koksara" u Lukavcu alarmantno.

Podsjećamo, do svega dolazi nakon što je ovo preduzeće otišlo u stečaj, a kompanija "Pavgord" odustala od kupovine.

Smajlović poručuje da radnici Koksare neće svojim rukama ugasiti peći i time izvršiti kolektivni suicid. 

- Dakle, nije bilo dovoljno godinama raditi na siromašenju i devastaciji ove kompanije i to za lične koristi, i pri tome bez imalo savjesti gledati kako ova kompanija tone, a onda se izmaknuti i ostaviti i kompaniju i radnike na cjedilu. Nije bilo dovoljno proglašenje stečaja. Nije bilo dovoljno to što je 200 radnika završilo na ulici. Sada, kada se počeo javljati tračak nade da bi se ova kompanija i mogla spasiti (što je sigurno moguće uz malu pomoć i domaćinsko poslovanje), dešava se zadnji smrtonosni udarac.

Obavijest upućena od strane zakupoprimca H&P d.o.o. o jednostranom prekidu Ugovora o zakupu. Screenshot

Ali, ovih preostalih 560 radnika, koji se zadnjih mjeseci nadljudskim naporima bore da ova kompanija opstane, koji su cijeli radni vijek pošteno zarađivali hljeb za svoje porodice, ti radnici neće dignuti ruku na sebe, to trebaju svi znati! To neka učine oni koji su se odavno namjerili da se to tako završi. Ovim putem upućujemo pozdrave i egzekutorima ove kompanije i ne pokušavajući im prozvati savjest, jer je nemaju - navode iz Sindikata.

Obavijest upućena od strane zakupoprimca H&P d.o.o. o jednostranom prekidu Ugovora o zakupu.. Screenshot

# LUKAVAC
# KOKSARA LUKAVAC
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