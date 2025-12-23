Održano predstavljanje godišnjih rezultata Centralne banke Bosne i Hercegovine medijima

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) održala je 23. decembra 2025. godine Godišnji susret sa medijima, tokom kojeg su predstavljeni rezultati rada i ključna postignuća u 2025. godini, uz otvoren i konstruktivan dijalog sa predstavnicima medija. Tom prilikom naglašeno je da misija CBBiH – očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti kroz izdavanje domaće valute prema aranžmanu valutnog odbora – ostaje temelj njenog djelovanja. Strateški prioriteti CBBiH i dalje su usmjereni na monetarnu i finansijsku stabilnost, modernizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa, menadžment ljudskih potencijala, te međunarodnu povezanost i društvenu angažiranost. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, dr. Jasmina Selimović, istakla je da je 2025. godina, uprkos izraženim globalnim i geopolitičkim izazovima, bila obilježena stabilnim i snažnim rezultatima, kao i daljim jačanjem institucionalne otpornosti i međunarodne pozicije CBBiH. Govoreći o finansijskim pokazateljima, guvernerka Selimović je navela da su devizne rezerve CBBiH na dan 30. novembra 2025. godine iznosile 18,28 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 643 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Neto strana aktiva na isti datum iznosila je 1,65 milijardi KM, što je za 283 miliona KM više u odnosu na 2024. godinu.

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Tokom 2025. godine zabilježen je i značajan rast koeficijenta pokrića valutnog odbora, koji je na dan 30. novembra 2025. godine iznosio 109,9%. Rezerve monetarnog zlata povećane su na najviši nivo od osnivanja CBBiH i iznose 3,5 tona, dok je vrijednost zlata na isti datum iznosila 799 miliona KM. Ostvarena neto dobit CBBiH sa 30. novembrom 2025. godine iznosila je 289,77 miliona KM, čime je premašen planirani iznos za 2025. godinu od 276 miliona KM. Neto kamatni prihodi iznosili su 320 miliona KM, dok su kapital i rezerve Banke na dan 30. novembra 2025. godine dostigli 1,72 milijarde KM, što je za 528 miliona KM više u odnosu na 2024. godinu. U okviru strateškog pravca modernizacije i digitalizacije, CBBiH je nastavila aktivnosti na unapređenju platnih sistema, uključujući intenzivan rad na pripremama za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), kao i dalju integraciju TIPS rješenja za instant plaćanja. Posebna pažnja posvećena je i procesu povlačenja starijih izdanja novčanica iz opticaja te modernizaciji novčanica konvertibilne marke, uz primjenu savremenih sigurnosnih i ekoloških standarda. Tokom 2025. godine CBBiH je značajno intenzivirala aktivnosti u oblasti cyber otpornosti i sigurnosti, kroz saradnju sa Evropskom centralnom bankom u okviru projekta Cyber Resilience, Cyber Security and Payment Systems Oversight, učešće u EU IPA projektu „Cyber Balkans“ (2023–2026), te realizaciju projekta sa Ujedinjenim Kraljevstvom usmjerenog na procjenu cyber zrelosti i jačanje IT funkcije Banke. CBBiH je postala i redovna članica OSSAT platforme Evropske centralne banke, čime je dodatno unaprijeđena bankarska koordinacija u finansijskom sistemu. U cilju modernizacije internog poslovanja, uveden je digitalni potpis u poslovne procese CBBiH, razvijena je in-house aplikacija zasnovana na primjeni vještačke inteligencije, te nastavljeno unapređenje analitike i izvještavanja u skladu sa zahtjevima Evropske unije. Govoreći o međunarodnoj saradnji i evropskim integracijama, guvernerka Selimović je istakla da je CBBiH dodatno ojačala svoju međunarodnu poziciju, ugostivši veliki broj ambasadora i predstavnika međunarodnih institucija, kao i kroz aktivno učešće i prisustvo na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, forumima i stručnim skupovima. Posebno je naglašeno intenziviranje aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tokom godine realizirana je i snažna saradnja sa međunarodnim partnerima, uključujući IFC (World Bank Group) kroz projekte razvoja digitalnih finansijskih usluga i jačanja finansijske infrastrukture, švicarski SECO program tehničke saradnje (2025–2028) s fokusom na cyber sigurnost, upravljanje rizicima, ljudske resurse i SEPA platne sisteme, te Međunarodni monetarni fond, u okviru kojeg je završena tehnička pomoć za oblast upravljanja, uz planirane nove aktivnosti u segmentima komunikacija, obaveznih rezervi, cyber sigurnosti i operativnih rizika. Sa Svjetskom bankom nastavljena je tehnička pomoć za modernizaciju platnih sistema i razvoj QR koda za instant plaćanja, dok je saradnja sa centralnim bankama Evropske unije, uključujući Narodnu banku Hrvatske i Austrijsku centralnu banku, dodatno unaprijeđena u oblastima SEPA integracija i jačanja istraživačke funkcije.

CBBiH je tokom 2025. godine bila domaćin brojnih međunarodnih konferencija i događaja, uključujući TAG konferenciju posvećenu obradi i sigurnosti novčanica, regionalne i međunarodne skupove u oblasti finansija, kao i inicijative usmjerene na unapređenje finansijske inkluzije i rodne ravnopravnosti. Posebno su istaknuti program „Women on Boards in the Financial Sector – BiH“, WE Finance Code – podrška ženama poduzetnicama, kao i uspostava analitičkog dashboarda za praćenje relevantnih pokazatelja. U oblasti finansijske edukacije, CBBiH je tokom 2025. godine intenzivno radila na jačanju finansijske pismenosti, s posebnim fokusom na mlade i obrazovne institucije. Organizovan je veliki broj edukativnih posjeta, interaktivnih radionica i predavanja, obilježeni su Svjetski dan štednje i Global Money Week, a više od 2.300 učenika i studenata posjetilo je CBBiH. Aktivnosti su realizovane i kroz rad Odbora za finansijsku edukaciju i inkluziju Bosne i Hercegovine, uz jačanje saradnje sa OECD/INFE mrežom.

Poseban fokus u 2025. godini stavljen je i na održivost i ESG principe. CBBiH je nastavila ulaganja u zelene obveznice, primjenjivala zeleni pristup u proizvodnji novčanica i numizmatike, modernizovala IT infrastrukturu, racionalizovala sisteme štampe, unaprijedila virtualne platforme, te osigurala ekološko zbrinjavanje elektronskog otpada. Digitalizacijom HR procesa dodatno je smanjen obim štampanog materijala, dok su zaposleni uključeni u aktivnosti podizanja ESG svijesti, uključujući obilježavanje Dana planete Zemlje kroz pošumljavanje planine Igman i Međunarodnog dana zaštite okoliša.