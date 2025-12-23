Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MONETARNA POLITIKA

BiH dobija nove novčanice, Selimović upozorava na rizike povećanja zlatnih rezervi

Na novim novčanicama će biti zadržani postojeći likovi, ali će se dizajn dijelom promijeniti

Jasmina Selimović. CB BiH

M. Až.

23.12.2025

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH) Jasmina Selimović danas je najavila uvođenje novih papirnih novčanica i govorila o stanju zlatnih rezervi Banke.

- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je Banci izradu novih novčanica, koje bi u opticaju trebale biti od 2028. godine. Na novim novčanicama će biti zadržani postojeći likovi, ali će se dizajn dijelom promijeniti - rekla je Selimović.

Kako je dodala, nove novčanice bit će izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, uz minimalnu mogućnost falsifikovanja, a biće prilagođene i osobama s oštećenim vidom.

Govoreći o količinama zlata, Selimović je naglasila da je povećanje zlatnih rezervi s 1,5 tona na rekordnih 3,5 tona bilo ispravno, ali da ona ne podržava dalja povećanja.

- Iako bih voljela da je ta količina pet puta veća, trenutno nisam sklona dodatnom povećanju zbog visokog rizika, uprkos rekordnim cijenama zlata na svjetskom tržištu - kazala je guvernerka.

Viceguverner Marko Vidaković istakao je da je zakonski trenutno zabranjeno dodatno povećavati zlatne rezerve. 

- Ukupna ulaganja Centralne banke mogu iznositi do pet posto od ukupnih sredstava kojima Banka raspolaže - pojasnio je Vidaković.

Selimović je takođe najavila da bi sredinom sljedeće godine trebalo početi instant plaćanje u BiH.

# CENTRALNA BANKA BIH
# JASMINA SELIMOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.