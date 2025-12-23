BiH dobija nove novčanice, Selimović upozorava na rizike povećanja zlatnih rezervi

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH) Jasmina Selimović danas je najavila uvođenje novih papirnih novčanica i govorila o stanju zlatnih rezervi Banke.

- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je Banci izradu novih novčanica, koje bi u opticaju trebale biti od 2028. godine. Na novim novčanicama će biti zadržani postojeći likovi, ali će se dizajn dijelom promijeniti - rekla je Selimović.

Kako je dodala, nove novčanice bit će izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, uz minimalnu mogućnost falsifikovanja, a biće prilagođene i osobama s oštećenim vidom.

Govoreći o količinama zlata, Selimović je naglasila da je povećanje zlatnih rezervi s 1,5 tona na rekordnih 3,5 tona bilo ispravno, ali da ona ne podržava dalja povećanja.

- Iako bih voljela da je ta količina pet puta veća, trenutno nisam sklona dodatnom povećanju zbog visokog rizika, uprkos rekordnim cijenama zlata na svjetskom tržištu - kazala je guvernerka.

Viceguverner Marko Vidaković istakao je da je zakonski trenutno zabranjeno dodatno povećavati zlatne rezerve.

- Ukupna ulaganja Centralne banke mogu iznositi do pet posto od ukupnih sredstava kojima Banka raspolaže - pojasnio je Vidaković.

Selimović je takođe najavila da bi sredinom sljedeće godine trebalo početi instant plaćanje u BiH.