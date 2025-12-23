Pavlović o krizi u Koksari: Državi nije stalo da radi, neće da nas prime na razgovor

Od kada je jučer u popodnevnim satima kompanija „H&P“ Zvornik, članica grupacije „Pavgord“, obavijestila radnike Koksare u Lukavcu da odustaje od dalje saradnje i prestaje sa dobavljanjem uglja situacija u ovom nekadašnjem gigantu se komplikuje iz sata u sat.

Posljednja informacija koju je Samostalni sindikat hemije i nemetala Federacije BiH saopštio da su radnici „Koksare“ u stečaju napustili svoja radna mjesta. Koksne peći su trenutno bez nadzora i širem području prijeti ekološka katastrofa ukoliko se nadležne institucije hitno ne uključe u rješavanje problema.

Tragom ovih informacija vlasnika Pavgord grupacije Gordana Pavlovića Capital je pitao da li postoji šansa za dodatne pregovore, s obzirom na to da su potpisali ugovor na šest mjeseci, a naglo gašenje koksnih postrojenja može dovesti do eksplozija i oslobađanja velikih količina azota.

Zaštita proizvođača

Međutim, on se požalio da pomoć koju je očigledno očekivao od države nije dobio.

– Teška je situacija, svi rade protiv nas. Do sada smo dali 30 miliona u „Koksaru“. Državi nije stalo da to radi. Sve države štite svoje proizvođače, a nama dižu cijene i traže avanse. Mi smo dali sve od sebe i ne ide. Neće na razgovor da nas prime. To je bruka – rekao je Pavlović za Capital.

Predstavnici Pavgord grupacije koji su zakupili „Koksaru“, a prije toga kupili zeničku „Željezaru“, tražili su sastanak sa predstavnicima Vlade FBiH zbog problema s kojima se suočavaju, ali Pavlović kaže da do sastanka još nije došlo.

Ministarka turizma i okoline FBiH Nasiha Pozder je za CAPITAL rekla da su zatražili da „Koksara“ u najkraćem roku dostavi informacije o trenutnom statusu rada postrojenja, eventualnim planovima obustave ili prekida rada, kao i aktivnostima vezanim za ažuriranje Studije uticaja na životnu sredinu za zatvaranje postrojenja.

Kako je rekla u saradnji sa nadležnim institucijama nastavit će pratiti ovaj proces i obavijestiti javnost o svim relevatnim činjenicama.

Profesor Univerziteta u Tuzli sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Zvjezdan Karadžin kaže da onog trenutka kad se ugase peći neće biti nikakve havarije jer će gasometar biti prazan.

Dimni kanali

– Svi zidovi i dimni kanali će popucati. To je kraj za fabriku – pojašnjava profesor Karadžin.

Da je kraj Koksari sve bliži svjesni su i u Sindikatu radnika ove fabrike. Oni su danas napustili svoja radna mjesta, a koksne peći trenutno su bez nadzora.

Kompanija H&P jučer je saopštila da se povlači iz Koksare nad kojom je nedavno, po osnovu ugovora o zakupu, preuzela upravljanje.

Lukavačka fabrika ima zalihe uglja za svega osam dana, a u tom periodu moraju izvršiti proces gašenja koksne baterije.

Koksara je bila jedan da strateških partnera željezare Zenica koju je kupio upravo Pavlović, a koja se takođe nalazi pred stečajem s obzirom na to da su novi vlasnici podnijeli prijedlog za stečaj.