Nova milionska investicija Bingo grupe: Fabrika počinje s radom 2026.

U kompaniji Ingram u Srebreniku i ove godine svečano je obilježen Dan rudara – 21. decembar, a zaposleni su imali poseban razlog za slavlje.

Poslovni rezultati kompanije u posljednjih nekoliko godina bilježe snažan rast, prvenstveno zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima nakon ulaska u sastav Bingo grupacije, piše BiznisInfo.ba.

Od kada je Ingram postao dio najveće domaće poslovne grupacije, u kompaniju se intenzivno investira, što je rezultiralo povećanjem produktivnosti, modernizacijom proizvodnje i značajnim unapređenjem sigurnosti na radu.

Milionske investicije i snažni finansijski rezultati

Istovremeno, plate zaposlenih su u kontinuitetu rasle, što im je omogućilo da lakše odgovore na rast troškova života.

Direktor kompanije Zlatko Đedović istakao je tokom svečanosti da Ingram godinu završava sa vrlo dobrim poslovnim rezultatima te da se pozitivan trend nastavlja.

– Prije svega, čestitam svojim radnicima koji su bili pravi borci i nisu gledali ni vremenske uslove: ni kišu, ni snijeg, ni led. Bili su izuzetno efikasni i to se na kraju godine jasno vidi kroz finansijske rezultate – rekao je Đedović.

Prema njegovim riječima, u periodu od 2018. do 2023. godine u Ingram je investirano oko 7 miliona KM. Novi investicijski ciklus nastavljen je od 2023. do kraja 2024. godine, kada su ulaganja dostigla dodatnih 10 miliona KM.

– Izgradili smo fabriku betonske galanterije, izvršili rekonstrukciju fabrike kreča, modernizovali drobilice i nabavili značajnu novu mehanizaciju – naveo je direktor Ingrama.

Nova italijanska fabrika vrijedna 4 miliona KM

Tokom ove godine kompanija je započela i jedan od najznačajnijih projekata – nabavku najmodernije italijanske hidratizare, vrijedne oko 4 miliona konvertibilnih maraka, koja ima veliki značaj i za lokalnu zajednicu.

– Ta fabrika će biti puštena u rad u februaru 2026. godine, ako Bog da – rekao je Đedović.

Na kraju je direktor uputio zahvalnost vlasniku kompanije na kontinuiranim ulaganjima, kao i na izdvajanjima za rast primanja zaposlenih.

Podrška vlasnika Bingo grupacije

Obilježavanju Dana rudara i ove godine prisustvovao je i vlasnik Bingo grupacije Senad Džambić, čime je još jednom potvrđena snažna podrška razvoju Ingrama i industrije u Srebreniku.