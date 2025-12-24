Najbogatija porodica u Italiji: Bogatstvo stekli na "slatkoj ovisnosti" i danas imaju kultni status

Porodica Ferrero smatra se najbogatijom porodicom u Italiji, a svoje bogatstvo stekla je proizvodnjom čokoladnih proizvoda. Njihovu kompaniju nazvali su po svom prezimenu, a put do svjetskog uspjeha započeli su nedugo nakon Drugog svjetskog rata. Nestašica kakaa Pietro Ferrero je pokazao da kriza može biti prilika. Suočavajući se s poslijeratnom nestašicom kakaa, razmišljao je o tome kako stvoriti slasticu koja će biti pristupačna širokim slojevima i dovoljno zasitna. Njegov dobitnički recept uključivao je kombinaciju malih količina kakaa, mljevenih lješnjaka i mlijeka. Lješnjake je odabrao zbog obilja jeftinog lješnjaka u Pijemontu, sjeverozapadnoj regiji Italije u kojoj je živio. Ovaj recept, uz dalja poboljšanja, poslužio je kao osnova za Nutellu, jedan od najpoznatijih čokoladnih namaza na svijetu.

Nutella . Pexels Nutella . Pexels

U početku, ovaj proizvod nije nosio naziv Nutella, već je bio poznat kao Supercrema Gianduja. Prvobitno ime potiče iz 19. stoljeća i odnosi se na tradicionalnu pijemontsku čokoladnu smjesu napravljenu od lješnjaka i kakaa. Osim toga, naziv je bio povezan i sa slastičarskom tradicijom gradića Albe u Pijemontu, gdje se nalazi i sjedište kompanije Ferrero. Oba naziva jasno pokazuju Pietrovo razumijevanje i osjećaj za brendiranje. Riječ "super" je poslije Drugog svjetskog rata u Italiji bila popularna, asocirajući na nešto što je bolje. Međutim, Pietro Ferrero je 1960-ih bio primoran promijeniti naziv jer je italijanska vlast zakonski zabranila korištenje pridjeva "super" u nazivima namirnica, smatrajući to obmanjujućim terminom. Nutella je, pak, spoj engleske riječi za lješnjak "nut" i "ella", što zvuči italijanski i stvara pozitivna osjećanja. Dakle, Pietro je novim nazivom pokazao da ima poslovnu ambiciju koja prevazilazi granice Italije. Nutella se krajem 1960-ih počela izvoziti u Njemačku, a onda i u ostatak svijeta. Postala je sinonim za doručak, posebno u zemlji u kojoj je nastala. Oni koji je jedu, potrošači, 2007. su 5. februar proglasili Svjetskim danom Nutelle, što govori koliko je ona omiljena. Ferreru su se povećale ambicije nakon što je tim namazom počeo osvajati inostrana tržišta. To je prije svega bila Njemačka, za čije je tržište napravljena čokolada Kinder, koja je postala još jedan Ferrerov globalno prepoznatljiv proizvod. Na osnovu te čokolade u obliku prutića s mliječnim punjenjem nastala je Kinder linija koju čine brojne slastice, među kojima je Kinder Surprise (Kinder jaje) i brojne čokoladice. Kinder čokolada je nastala kao Ferrerova odluka da djeca imaju svoju čokoladu, iz čega je jasno zašto je za naziv čokolade izabrana njemačka riječ za dijete i zašto je lik dječaka bio na ambalaži te čokolade.

Kinder čokolada . Pexels Kinder čokolada . Pexels

Zaštitno lice Ginter Auringer (Günter Euringe) iz Njemačke je bio prvi dječak čiji je lik bio na ambalaži, i to od 1970-ih do početka 2000-ih. Izabran je za "čokoladno" lice kada ga je majka, koja je radila u marketinškoj agenciji, povela sa sobom na Ferrerov kasting. Njegov osmijeh je italijanskoj kompaniji bio neodoljiv. Dakle, Ginter nije zvanično učestvovao na kastingu na kojem je bilo mnoštvo djece. Mateo Farneti (Matteo Farneti) iz Italije je poslije Gintera bio zaštitno lice čokolade Kinder (od 2004. do 2019.). Zaštitnog lica u posljednjih nekoliko godina nema. Ferrero ima i čokoladne slastice s daškom luksuza. To je slučaj od samih kompanijinih početaka, a među najpoznatijim takvim slasticama su Rocher i Raffaello. Dašak luksuza je postignut recepturom koja podrazumijeva višeslojnost, kao i ambalažom kojom se odaje utisak da su to kvalitetni i prestižni proizvodi.

Ferrero . Pexels Ferrero . Pexels