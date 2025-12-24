Najbogatija porodica u Italiji: Bogatstvo stekli na "slatkoj ovisnosti" i danas imaju kultni status

Porodica Ferrero smatra se najbogatijom porodicom u Italiji, a svoje bogatstvo stekla je proizvodnjom čokoladnih proizvoda. Njihovu kompaniju nazvali su po svom prezimenu, a put do svjetskog uspjeha započeli su nedugo nakon Drugog svjetskog rata.
Nestašica kakaa
Pietro Ferrero je pokazao da kriza može biti prilika. Suočavajući se s poslijeratnom nestašicom kakaa, razmišljao je o tome kako stvoriti slasticu koja će biti pristupačna širokim slojevima i dovoljno zasitna.
Njegov dobitnički recept uključivao je kombinaciju malih količina kakaa, mljevenih lješnjaka i mlijeka. Lješnjake je odabrao zbog obilja jeftinog lješnjaka u Pijemontu, sjeverozapadnoj regiji Italije u kojoj je živio. Ovaj recept, uz dalja poboljšanja, poslužio je kao osnova za Nutellu, jedan od najpoznatijih čokoladnih namaza na svijetu.
U početku, ovaj proizvod nije nosio naziv Nutella, već je bio poznat kao Supercrema Gianduja. Prvobitno ime potiče iz 19. stoljeća i odnosi se na tradicionalnu pijemontsku čokoladnu smjesu napravljenu od lješnjaka i kakaa. Osim toga, naziv je bio povezan i sa slastičarskom tradicijom gradića Albe u Pijemontu, gdje se nalazi i sjedište kompanije Ferrero. Oba naziva jasno pokazuju Pietrovo razumijevanje i osjećaj za brendiranje.
Riječ "super" je poslije Drugog svjetskog rata u Italiji bila popularna, asocirajući na nešto što je bolje. Međutim, Pietro Ferrero je 1960-ih bio primoran promijeniti naziv jer je italijanska vlast zakonski zabranila korištenje pridjeva "super" u nazivima namirnica, smatrajući to obmanjujućim terminom.
Nutella je, pak, spoj engleske riječi za lješnjak "nut" i "ella", što zvuči italijanski i stvara pozitivna osjećanja. Dakle, Pietro je novim nazivom pokazao da ima poslovnu ambiciju koja prevazilazi granice Italije.
Nutella se krajem 1960-ih počela izvoziti u Njemačku, a onda i u ostatak svijeta. Postala je sinonim za doručak, posebno u zemlji u kojoj je nastala. Oni koji je jedu, potrošači, 2007. su 5. februar proglasili Svjetskim danom Nutelle, što govori koliko je ona omiljena.
Ferreru su se povećale ambicije nakon što je tim namazom počeo osvajati inostrana tržišta. To je prije svega bila Njemačka, za čije je tržište napravljena čokolada Kinder, koja je postala još jedan Ferrerov globalno prepoznatljiv proizvod. Na osnovu te čokolade u obliku prutića s mliječnim punjenjem nastala je Kinder linija koju čine brojne slastice, među kojima je Kinder Surprise (Kinder jaje) i brojne čokoladice.
Kinder čokolada je nastala kao Ferrerova odluka da djeca imaju svoju čokoladu, iz čega je jasno zašto je za naziv čokolade izabrana njemačka riječ za dijete i zašto je lik dječaka bio na ambalaži te čokolade.
Zaštitno lice
Ginter Auringer (Günter Euringe) iz Njemačke je bio prvi dječak čiji je lik bio na ambalaži, i to od 1970-ih do početka 2000-ih. Izabran je za "čokoladno" lice kada ga je majka, koja je radila u marketinškoj agenciji, povela sa sobom na Ferrerov kasting. Njegov osmijeh je italijanskoj kompaniji bio neodoljiv. Dakle, Ginter nije zvanično učestvovao na kastingu na kojem je bilo mnoštvo djece.
Mateo Farneti (Matteo Farneti) iz Italije je poslije Gintera bio zaštitno lice čokolade Kinder (od 2004. do 2019.). Zaštitnog lica u posljednjih nekoliko godina nema.
Ferrero ima i čokoladne slastice s daškom luksuza. To je slučaj od samih kompanijinih početaka, a među najpoznatijim takvim slasticama su Rocher i Raffaello. Dašak luksuza je postignut recepturom koja podrazumijeva višeslojnost, kao i ambalažom kojom se odaje utisak da su to kvalitetni i prestižni proizvodi.
Reklamama se poručuje da su to i posebni proizvodi za posebne prilike. I zaista, mnogi ih kupuju kao rođendanski ili blagdanski dar. Ipak, Ferrero ih je učinio dostupnim u gotovo svakom prosječnom marketu, što je dio njihove strategije "pristupačnog luksuza". Dakle, žele dokazati da luksuz ne mora biti rijedak, već da može biti simboličan.
Ferrero je jedna od najvećih italijanskih kompanija i jedna od najvećih na svijetu u svojoj djelatnosti, pravljenju proizvoda od čokolade koja se naziva i "legalnom drogom". Prihod joj je prošle godine iznosio 18,4 milijarde eura i širom planete ima 47 hiljada radnika. Bogatstvo porodice Ferrero je veće od 40 milijardi eura, čime su najbogatija porodica u Italiji.
Nekoliko je razloga za to. Kompanija je u stopostotnom privatnom, porodičnom vlasništvu, tako da sve što kompanija zaradi, dobrim dijelom postaje porodično bogatstvo. To što kompanija nije dioničko društvo omogućava Ferrerovim potpunu kontrolu nad kompanijom.
Potpuna kontrola, između ostalog, podrazumijeva ekstremnu zaštitu recepture za svoje proizvode i zaštitu od ekonomskih, političkih i medijskih pritisaka. Ekstremna zaštita od industrijske špijunaže se postiže time što kompanija samostalno razvija svoje proizvodne strojeve.
Porodično vlasništvo je dobrim dijelom i stvar tradicije, koja je Italijanima vrlo značajna. Tradicija nije značajna samo simbolički, već i marketinški.
Većina Italijana ima izrazito pozitivno mišljenje o ovoj porodici, koja je u trećoj generaciji od osnivanja kompanije. Cijene se zbog svog poslovnog uspjeha, skromnosti, čuvanja privatnosti i humanitarnog djelovanja. Zapravo, u Italiji imaju kultni status.