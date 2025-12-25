Niti jedan let Ryanaira u svijetu danas nije poletio: Ovo je razlog

Najveća evropska niskotarifna aviokompanija Ryanair i ove godine je, u skladu sa svojom dugogodišnjom božićnom tradicijom, privremeno obustavila sve letove.

Zbog toga su svi Ryanairovi avioni, bez obzira na to da li se radi o Boeing ili Airbus modelima, prizemljeni najmanje 24 sata, a u pojedinim slučajevima i duže.

Tokom cijelog 25. decembra, u periodu od 24 sata, nijedan avion ove kompanije nije mogao biti viđen ni na nebu, niti na specijaliziranim internetskim stranicama koje prate civilni zračni saobraćaj.

- Od više od tri hiljade dnevnih letova u prosjeku do nula na Božić. Posljednji je poletio na Badnje veče, pokrivajući rutu između Kerryja i Dublina, dva grada u istoj zemlji, a sljedeći koji će poletjeti nakon današnjeg poremećaja bit će u 6:00 ujutro 26. decembra iz bugarske prijestolnice Sofije za Bergamo - navedeno je.

Navodi se da je razlog to što je Irska katolička zemlja, a Božić se duboko osjećat, pa je generalni direktor O'Leri dao slobodan dan svima, od pilota do stjuardesa i drugog osoblja.

- Svima, bez izuzetka. U ova 24 sata, Ryanair gubi čak 500.000 putnika, značajan broj, ali koji, čini se, ne opterećuje značajno budžet kompanije - upravo suprotno - novodi Il Giornale.

Prema pojedinim istraživanjima, kada se uzmu u obzir povećani operativni troškovi na Božić – prije svega prekovremeni sati koje bi trebalo platiti zaposlenima – kao i znatno manja potražnja jer se većina putnika odlučuje da ne putuje tog dana, Ryanair zapravo može ostvariti korist od obustave letova, uz daleko manji ekonomski gubitak nego što se na prvi pogled čini.

Ovakva praksa nije specifična samo za irsku aviokompaniju. I drugi irski prijevoznik, Air Lingus, kao i britanski niskotarifni prevoznik Jet2.com, primjenjuju sličan model. Njihovi direktni konkurenti, Wizz Air i EasyJet, ipak zadržavaju letove i tokom Božića, iako u znatno smanjenom obimu, te nastavljaju saobraćati širom Evrope i svijeta.