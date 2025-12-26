Bh. poduzetnica Farah Karabeg na prestižnoj Forbesovoj listi: Nalazi se među 30 najuspješnijih mladih lidera

Bosanskohercegovačka poduzetnica Farah Karabeg (suosnivačica i COO startupa Reno) našla se na prestižnoj Forbesovoj listi mladih liderica Middle East 30 Under 30 za 2025. godinu, koja ističe žene koje oblikuju budućnost inovacija u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Reno je "fintech–proptech" platforma sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja nudi model „Renoviraj sada, plati kasnije“. Platforma omogućava klijentima da renovacije finansiraju kroz fleksibilne planove otplate na tri, šest ili 12 mjeseci, povezujući ih s provjerenom mrežom izvođača i dizajnera, čime pojednostavljuje proces od planiranja do finansiranja.

Od osnivanja 2024. godine, Reno je realizovao više od 120 projekata ukupne vrijednosti pet miliona dolara, s prosječnim projektom od oko 40.000 dolara. Platforma trenutno okuplja 131 izvođača i dizajnera, uključujući renomirana imena iz industrije interijera.

Uspjeh kompanije dodatno je podržan sedmocifrenom investicijom kroz kombinaciju kapitala i duga, uz podršku fondova i akceleratora kao što su Sanabil 500, Hub71 i Plus VC.

Forbes je prepoznao doprinos Farah Karabeg kao primjer nove generacije liderica koje spajaju tehnologiju, finansije i stvarne potrebe tržišta, potvrđujući rastuću ulogu žena iz regije u globalnoj startup i inovacijskoj zajednici.