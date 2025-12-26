Rekordan rast zlata i srebra usljed očekivanja nižih kamata u SAD-u

Srebro je u petak prvi put probilo granicu od 75 dolara, dok su zlato i platina također porasli na historijske maksimume, jer investitori, usljed očekivanja nižih kamatnih stopa u SAD-u i geopolitičkih nestabilnosti, sve više ulažu u ove metale.

Cijena zlata porasla je za 0,8 posto na 4.516,50 dolara po unci, nakon što je ranije dostigla rekordnih 4.530,60 dolara, dok su američki fjučersi na zlato za isporuku u februaru ojačali jedan posto na 4.547,70 dolara.

- Izgledi za niže kamatne stope u SAD-u i dalje jačaju potražnju za zlatom i srebrom, podižući oba metala na nove rekordne nivoe. Niska likvidnost pojačava nestabilnost kod svih plemenitih metala - izjavio je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo, javlja Reuters.