Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GODIŠNJI PORAST

Rekordan rast zlata i srebra usljed očekivanja nižih kamata u SAD-u

Cijena zlata porasla je za 0,8 posto na 4.516,50 dolara po unci, nakon što je ranije dostigla rekordnih 4.530,60 dolara

Cijena zlata porasla. Platforma X

FENA

26.12.2025

Srebro je u petak prvi put probilo granicu od 75 dolara, dok su zlato i platina također porasli na historijske maksimume, jer investitori, usljed očekivanja nižih kamatnih stopa u SAD-u i geopolitičkih nestabilnosti, sve više ulažu u ove metale.

Cijena zlata porasla je za 0,8 posto na 4.516,50 dolara po unci, nakon što je ranije dostigla rekordnih 4.530,60 dolara, dok su američki fjučersi na zlato za isporuku u februaru ojačali jedan posto na 4.547,70 dolara.

- Izgledi za niže kamatne stope u SAD-u i dalje jačaju potražnju za zlatom i srebrom, podižući oba metala na nove rekordne nivoe. Niska likvidnost pojačava nestabilnost kod svih plemenitih metala - izjavio je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo, javlja Reuters.

Zlato je na putu da ostvari najjači godišnji rast još od 1979. godine, uz podršku popuštanja monetarne politike američkog Fed-a, kupovine centralnih banaka, priliva u ETF fondove i trajnih trendova dedolarizacije.

Tržišta trenutno uračunavaju dva smanjenja kamatnih stopa naredne godine, na osnovu očekivanja blažeg stava Fed-a, što drži imovinu bez prinosa, poput zlata, dobro podržanom.

Cijena srebra skočila je četiri posto na 74,82 dolara po unci, nakon što je dotakla historijski maksimum od 75,14 dolara, produživši snažan rast u kojem su cijene od početka godine porasle za 158 posto, podstaknute deficitima u snabdijevanju, njegovim statusom kritičnog minerala u SAD-u i snažnom industrijskom potražnjom.

# ZLATO
# SAD
# SREBRO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.