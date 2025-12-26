Mask je u 2024. donirao 474 miliona dolara, uglavnom fondacijama koje sam kontroliše

Ilon Mask, najbogatija osoba na svijetu čije je bogatstvo premašilo 700 milijardi dolara nakon odobrenja platnog paketa u Tesli prošlog petka, u 2024. godini raspodijelio je 474 miliona dolara u humanitarne svrhe.

Međutim, kao i 2023. godine, najveći dio donacija završio je kod organizacija koje Mask sam kontroliše, pokazuju podaci iz poreske prijave Fondacije Mask, objavljene u ponedjeljak. Fondacija i dalje ne ispunjava zakonski minimum – obavezu da godišnje raspodijeli najmanje pet posto svojih sredstava, koliko zahtijeva američka Poreska uprava (IRS), piše Forbes.

Najveći pojedinačni primalac sredstava bila je organizacija The Foundation, neprofitna fondacija koju je Mask osnovao 2021. godine radi izgradnje i upravljanja školom s fokusom na STEM oblasti, a dugoročno i univerzitetom u Ostinu, Teksas. Prema poreskim dokumentima, Mask je više nego udvostručio iznos u odnosu na prethodnu godinu, doniravši 370 miliona dolara "za podršku radu škole i obrazovnim programima".

Mask je prvu neprofitnu školu otvorio 2014. godine u Hotornu, Kalifornija. Pod nazivom Ad Astra, što znači "ka zvijezdama", škola je bila namijenjena njegovoj djeci i djeci zaposlenih u SpaceX-u. Model te škole poslužio je kao osnova za novu Ad Astra školu blizu SpaceX-ovog pogona u Bastropu, Teksas, s naglaskom na STEM oblasti i Montessori principima. Međutim, nedavna dokumenta Texas Health and Human Services pokazuju da škola trenutno funkcioniše kao "licencirani program za brigu o djeci" za svega desetoro učenika. Mask od 2023. nije javno davao nove informacije o planovima za univerzitet.

Druga po veličini donacija, u iznosu od 35 miliona dolara, ušla je u tzv. donor-advised fund pri organizaciji Fidelity Charitable, što omogućava odlaganje sredstava za buduće donacije bez obaveze da se isplate. Predstavnik Maskove fondacije nije odgovorio na upit Forbesa o statusu tih sredstava.

Treća najveća donacija, preko sedam miliona dolara, upućena je zdravstvenom sistemu Baylor Scott & White Healthcare, najvećoj neprofitnoj mreži u Teksasu. Mask je dodijelio i niz manjih donacija drugim neprofitnim organizacijama, uglavnom u oblasti zdravstva, obrazovanja i pomoći nakon prirodnih katastrofa. Među njima su i Muzej Holokausta u Los Anđelesu i Evropsko jevrejsko udruženje.

Ukupno, Fondacija Mask je od 2010. godine donirala preko 1,1 milijardu dolara, dok i dalje raspolaže imovinom vrijednom 14,7 milijardi dolara, većinom u akcijama Tesle.

Deset najvećih primalaca donacija

The Foundation

Iznos: 370 miliona dolara (tri odvojene donacije)

Namjena: Finansiranje škola sa fokusom na STEM oblasti.

Fidelity Charitable

Iznos: 35 miliona dolara (dvije odvojene donacije)

Namjena: Finansiranje neobjavljenih humanitarnih organizacija.

Baylor Scott & White Healthcare

Iznos: 7,1 milion dolara

Namjena: Podrška jednom od najvećih neprofitnih zdravstvenih sistema u SAD.

X Prize Foundation

Iznos: 5,4 miliona dolara

Namjena: Finansiranje nagrade za inovacije u tehnologijama uklanjanja ugljenika.

Windward School

Iznos: 5 miliona dolara

Namjena: Finansiranje pripremne škole u Los Anđelesu koju je Maskov sin završio 2024. godine.

The Seton Fund

Iznos: 5 miliona dolara

Namjena: Podrška zdravstvenim inicijativama u povezanim medicinskim centrima u Teksasu.

Austin Habitat for Humanity

Iznos: 5 miliona dolara

Namjena: Finansiranje pristupačnog stanovanja i razvoja zajednice u Ostinu, Teksas.

Digital Harbor Foundation

Iznos: 3,2 miliona dolara

Namjena: Podrška STEM obrazovanju i digitalnoj pismenosti mladih u Baltimoru i širom SAD.

Univerzitet Teksasa u Ostinu

Iznos: 3,2 miliona dolara

Namjena: Podrška radu univerziteta i obrazovnim programima.

The St. Bernard Project

Iznos: 2,4 miliona dolara

Namjena: Finansiranje pomoći nakon prirodnih katastrofa u okviru nacionalne neprofitne organizacije sa sjedištem u Nju Orleansu.